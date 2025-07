Andersen Consulting styrker sin platform med tilføjelsen af Baufest

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for digital transformation gennem en samarbejdsaftale med Baufest, et globalt firma inden for digitalt produktdesign og -udvikling.

Med mere end 30 års erfaring og kontorer i hele Amerika og Europa er Baufest anerkendt for at kombinere banebrydende teknologi med en dybdegående forståelse af forretningsstrategi og brugeroplevelse. Firmaet tilbyder et omfattende udvalg af tjenester, der omfatter forretningsdesign, udvikling af digitale produkter, data og anvendt AI og cybersikkerhed. Baufest betjener virksomhedskunder på tværs af nøgleindustrier som bank og finans, detailhandel, energi og sundhedspleje med fokus på at skabe målbare forretningsresultater gennem smidig, skalerbar og etisk teknologipraksis.

"Vores samarbejde med Andersen Consulting er et vigtigt skridt fremad for de tjenester, vi tilbyder," siger Ángel Pérez Puletti, administrerende direktør for Baufest. "Andersens fulde pakke af specialiserede tjenester bygger på Baufests tekniske og ingeniørmæssige ekspertise, så vi kan levere sømløse rådgivningsløsninger til vores kunder over hele verden. Vi kan levere end-to-end-løsninger, der imødekommer strategiske, operationelle og teknologiske udfordringer – og hjælper organisationer med ikke bare at reagere på forandringer, men også med at være på forkant dem."

"Baufests ekspertise som leverandør af sofistikerede, brugerorienterede teknologiløsninger passer perfekt til vores vision om transformativ rådgivning," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Da virksomheder står over for et stigende pres for at modernisere, innovere og opbygge robusthed, har de brug for rådgivere, der kan bygge bro mellem langsigtede visioner og eksekvering på kort sigt. Med tilføjelsen af Baufest og deres dybdegående tekniske kompetencer styrker vi vores evne til at levere holistiske løsninger, der driver udviklingen."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

