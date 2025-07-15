Andersen Consulting透過新增合作公司Baufest強化平台實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與全球數位產品設計與開發公司Baufest達成合作協議，以此擴大其數位轉型能力。

Baufest擁有30多年的經驗，在美洲和歐洲均設有辦事處，以將尖端技術與對商業策略及使用者體驗的深刻理解相結合而聞名。該公司提供全方位服務，包括業務設計、數位產品開發、資料與應用AI以及網路安全。Baufest為銀行和金融、零售、能源以及醫療保健等關鍵產業的企業客戶提供服務，專注于透過敏捷、可擴充且合乎道德的技術實務，推動達成可衡量的業務成果。

Baufest董事總經理Ángel Pérez Puletti表示：「與Andersen Consulting的合作代表我們所提供的服務向前邁出了變革性的一步。Andersen全面的跨領域服務與Baufest深厚的技術和工程專業知識相輔相成，能夠為全球客戶提供順暢銜接的顧問解決方案。我們可以交付端對端的解決方案，解決策略、營運和技術層面的挑戰——協助企業不僅能因應變革，更能引領變革。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Baufest在提供複雜且以使用者為中心的技術解決方案方面享有盛譽，這與我們在變革性顧問領域的願景高度契合。隨著企業面臨越來越大的現代化、創新和建構韌性的壓力，它們需要能夠將長期願景與短期執行銜接起來的顧問。透過納入Baufest及其深厚的技術能力，我們增強了提供推動轉型的整體解決方案的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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