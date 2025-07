ROYC en Partners Financial Group kondigen strategisch partnerschap aan voor het leveren van beleggingsoplossingen voor particuliere markten in Centraal- en Oost-Europa

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, de toonaangevende aanbieder van beleggingskeuzes en -oplossingen voor de particuliere markt, ondersteund door Europa's toonaangevende technologieplatform, kondigt met trots aan dat het een strategisch partnerschap aangaat met Partners Financial Group, de belangrijkste financiële dienstverlener voor particulieren in Centraal- en Oost-Europa. Deze langetermijnsamenwerking heeft als doel bredere toegang te bieden tot wereldwijd toonaangevende particuliere beleggingen voor particuliere klanten in Centraal- en Oost-Europa. Door deze samenwerking krijgt het uitgebreide klantenbestand van Partners toegang tot ROYC's institutionele beleggingskeuzes en digitale infrastructuur, naadloos geïntegreerd in het Partners platform.

Partners Financial Group is marktleider op het gebied van financiële dienstverlening aan particulieren en versnelt nu zijn expansie naar particuliere markten. Partners staat bekend om zijn toewijding aan innovatie en biedt geavanceerde financiële oplossingen aan meer dan twee miljoen klanten in Tsjechië, Slowakije, Polen en Roemenië, met een netwerk van meer dan 3.500 onafhankelijke adviseurs. Hiermee is Partners het grootste onafhankelijke adviesnetwerk in de regio.

“Dit partnerschap laat precies zien van hoe geavanceerde technologie de toegang tot particuliere markten kan hervormen“, aldus Mathias Leijon, oprichter en president van ROYC. ”Ons toonaangevende platform is gebouwd om institutionele beleggingen te leveren – naadloos, veilig en op schaal. Partners’ sterke focus op digitaal leiderschap maakt het een ideale partner om deze visie in Centraal- en Oost-Europa te versnellen.”

Roman Pospíšil, Group Chief Investment Officer bij Partners Financial Group, voegt hieraan toe: "Technologie staat centraal in de manier waarop we onze klanten bedienen — we hebben altijd een voortrekkersrol willen hebben in de digitale transformatie van financiële dienstverlening. Het platform van ROYC past naadloos in onze strategie om innovatieve beleggingsoplossingen van de volgende generatie aan miljoenen klanten te leveren. Dit is een grote stap voorwaarts in ons streven om de digitale leider te worden op het gebied van particuliere markttoegang."

Over ROYC

ROYC is een vooraanstaand Europees bedrijf gespecialiseerd in B2B financiële technologie dat een volledig operationeel systeem voor privémarkten aanbiedt, waarmee participatiemaatschappijen, banken, vermogenbeheerders en multi-family offices probleemloos toegang hebben tot privébeleggingen, deze kunnen verdelen en op schaal beheren. Nu de privémarkten uitbreiden, hebben financiële instellingen nood aan schaalbare, door technologie aangestuurde oplossingen om de complexiteit te beheren, teneinde fondsentransacties te optimaliseren en uitzonderlijke klantenervaringen aan te bieden. ROYC combineert geavanceerde technologie voor de privémarkten met aangepaste fondsenstructurering en beleggingsoplossingen. Haar intuïtieve, schaalbare platform vervangt handmatige processen door automatisering en toegang tot gegevens in realtime, wat de manier transformeert waarop beleggingen in de privémarkt in de hele levenscyclus van fondsen worden beheerd.

Over Partners Financial Group

Partners Financial Group is een marktleider op het gebied van financiële dienstverlening aan particulieren en geniet het vertrouwen van meer dan twee miljoen klanten in Tsjechië, Slowakije, Polen en Roemenië. Partners runt het grootste onafhankelijke adviesnetwerk in de regio en combineert diepgaande financiële expertise met een sterke focus op innovatie en digitale transformatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.