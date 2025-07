ROYC und Partners Financial Group verkünden strategische Partnerschaft zur Bereitstellung von Investitionslösungen für private Märkte in Mittel- und Osteuropa

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, der weltweit führende Anbieter für Anlageauswahl und Investitionslösungen für private Märkte, die von der führenden Technologieplattform Europas unterstützt werden, gibt seine strategische Partnerschaft mit Partners Financial Group, dem führenden Finanzdienstleister für Privatkunden im CEE-Raum, bekannt. Im Rahmen dieser langfristigen Partnerschaft soll der Zugang zu Investitionen in weltweit führende private Märkte für Einzelhandelskunden in Mittel- und Osteuropa erweitert werden. Durch diese Partnerschaft erhält der umfangreiche Kundenstamm von Partners Zugang zu der institutionellen Anlageauswahl und digitalen Infrastruktur von ROYC, indem diese nahtlos in die Plattform von Partners integriert werden.

Partners Financial Group ist Marktführer im Bereich Finanzdienstleistungen für Privatkunden und beschleunigt nun seine Expansion in private Märkte. Partners, das für seinen Einsatz für Innovation bekannt ist, versorgt mehr als zwei Millionen Kunden in der Tschechischen Republik, Slowakei, Polen und Rumänien mit ausgereiften Finanzlösungen. Unter seinen Kunden ist ein Netzwerk aus mehr als 3.500 unabhängigen Beratern, womit Partners das größte unabhängige Beratungsnetzwerk in der Region betreibt.

„Diese Partnerschaft ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie modernste Technologie den Zugang zu privaten Märkten umgestalten kann“, sagte Mathias Leijon, Gründer und Präsident von ROYC. „Unsere marktführende Plattform ist auf die nahtlose, sichere und skalierbare Bereitstellung institutioneller Investitionen ausgelegt. Durch das klare Engagement von Partners für digitale Marktführerschaft ist es der ideale Kooperationspartner, um diese Vision in ganz Mittel- und Osteuropa zu fördern.“

Roman Pospíšil, Group Chief Investment Officer bei Partners Financial Group, ergänzte: „Technologie steht im Mittelpunkt unserer Services. Wir haben schon immer versucht, im Bereich der Finanzdienstleistungen an der Spitze der digitalen Transformation zu stehen. Die Plattform von ROYC fügt sich nahtlos in unsere Strategie ein, Millionen von Kunden mit innovativen Investitionslösungen der nächsten Generation zu versorgen. Das ist ein Sprung in unserer Entwicklung zum digitalen Marktführer beim Zugang zu privaten Märkten.“

Über ROYC

ROYC ist das führende europäische B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein komplettes Betriebssystem für private Märkte anbietet und Private-Equity-Gesellschaften, Banken, Vermögensverwaltern und Multi-Family-Offices den nahtlosen Zugang, die Verteilung und die Verwaltung privater Investitionen in großem Umfang ermöglicht. Angesichts der Expansion privater Märkte benötigen Finanzinstitute skalierbare, technologiebasierte Lösungen, um die Komplexität zu bewältigen, den Fondsbetrieb zu optimieren und ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. ROYC kombiniert modernste Technologie für private Märkte mit maßgeschneiderten Fondsstrukturierungs- und Anlagelösungen. Die intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung und Echtzeit-Datenzugriff und transformiert so die Verwaltung privater Marktinvestitionen über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg.

Über Partners Financial Group

Partners Financial Group ist ein Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen für Privatkunden, auf den mehr als zwei Millionen Kunden in der Tschechischen Republik, Slowakei, Polen und Rumänien vertrauen. Partners betreibt das größte unabhängige Beratungsnetzwerk der Region und kombiniert umfassende Finanzexpertise mit einem starken Fokus auf Innovation und digitaler Transformation.

