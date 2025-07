ROYC y Partners Financial Group anuncian una alianza estratégica para ofrecer soluciones de inversión en mercados privados en Europa Central y Oriental

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--ROYC, proveedor líder de selección y soluciones de inversión en mercados privados con el apoyo de la plataforma de tecnología líder en Europa, tiene el orgullo de anunciar una alianza estratégica con Partners Financial Group, el principal proveedor de servicios financieros minoristas de la región de Europa Central y Oriental. Esta colaboración a largo plazo tiene el objetivo de ampliar el acceso a inversiones en los principales mercado privados a nivel global para clientes minoristas en Europa Central y Oriental. A través de esta alianza, la gran base de clientes de Partners Financial Group podrá acceder a la infraestructura digital y de selección de inversiones de nivel institucional de ROYC, que se integrará de manera transparente en la plataforma de Partners Financial Group.

Partners Financial Group es líder del mercado en servicios financieros minoristas, y ahora está acelerando su expansión hacia los mercados privados. Reconocida por su compromiso con la innovación, Partners Financial Group aporta soluciones financieras sofisticadas a más de dos millones de clientes en República Checa, Eslovaquia, Polonia y Rumania, incluida una red compuesta por más de 3500 asesores independientes. Esto significa que Partners Financial Group opera la red de asesores independientes más grande de la región.

“Esta alianza es el ejemplo perfecto de cómo la tecnología de última generación puede redefinir el acceso a los mercados privados”, señaló Mathias Leijon, fundador y presidente de ROYC. “Nuestra plataforma líder del mercado se diseñó para ofrecer inversiones de nivel institucional a escala y de manera transparente y segura. El claro compromiso de Partners Financial Group con el liderazgo digital los convierte en un colaborador ideal para acelerar esta visión en Europa Central y Oriental”.

Roman Pospíšil, director de inversiones de Partners Financial Group, agregó: “La tecnología está en el corazón del servicio que prestamos a nuestros clientes. Siempre buscamos la forma de liderar el camino en transformación digital relacionada con servicios financieros. La plataforma de ROYC es ideal para nuestra estrategia de ofrecer soluciones de inversión innovadoras y de próxima generación a millones de clientes. Este es un gran paso adelante en nuestra ambición de ser el líder digital en acceso a mercados privados”.

Acerca de ROYC

ROYC es la empresa de tecnología financiera B2B europea líder que ofrece un sistema operativo completo para mercados privados y empodera a firmas capitales privados, bancos, administradores de patrimonio y oficinas multifamiliares para que puedan acceder, distribuir y administrar sin problemas inversiones privadas a escala. A medida que los mercados privados se expanden, las instituciones financieras requieren soluciones escalables y orientadas a tecnología para gestionar complejidades, optimizar operaciones de financiación y ofrecer experiencias de cliente excepcionales. ROYC combina una tecnología de mercados privados de avanzada con soluciones de inversión y estructuramiento de financiación personalizadas. Su plataforma intuitiva y escalable reemplaza a los procesos manuales con acceso a datos en tiempo real y automatización, para transformar la forma en que se administran las inversiones en mercados privados a lo largo de todo el ciclo de financiación.

Acerca de Partners Financial Group

Partners Financial Group es una firma líder de mercado en servicios financieros minoristas en la que confían más de dos millones de clientes en República Checa, Eslovaquia, Polonia y Rumania. A cargo de la operación de la red de asesoramiento independiente más grande de la región, Partners Financial Group combina una amplia experiencia financiera con un sólido enfoque en innovación y transformación digital.

