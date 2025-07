ROYC et Partners Financial Group annoncent un partenariat stratégique pour offrir des solutions d’investissement sur les marchés privés en Europe centrale et orientale

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, le leader de la sélection et des solutions d’investissement sur les marchés privés, soutenu par la principale plateforme technologique européenne, est fier d’annoncer un partenariat stratégique avec Partners Financial Group, le premier fournisseur de services financiers de détail dans la région CEE. Cette collaboration à long terme vise à élargir l’accès aux investissements sur les marchés privés de premier plan à l’échelle mondiale pour les clients particuliers en Europe centrale et orientale. Grâce à ce partenariat, la vaste clientèle de Partners aura accès à la sélection d’investissements de qualité institutionnelle et à l’infrastructure numérique de ROYC, qui seront intégrées de manière transparente à la plateforme de Partners.

Partners Financial Group est un leader du marché des services financiers de détail et accélère actuellement son expansion sur les marchés privés. Réputé pour son engagement en faveur de l’innovation, Partners propose des solutions financières sophistiquées à plus de deux millions de clients en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie, grâce à un réseau de plus de 3 500 conseillers indépendants, ce qui fait de Partners le plus grand réseau de conseil indépendant de la région.

« Ce partenariat est un parfait exemple de la façon dont les technologies de pointe peuvent transformer l’accès aux marchés privés », a déclaré Mathias Leijon, fondateur et président de ROYC. « Notre plateforme leader sur le marché a été conçue pour offrir des investissements de qualité institutionnelle, de manière transparente, sécurisée et à grande échelle. L’engagement clair de Partners en faveur du leadership numérique en fait un partenaire idéal pour accélérer cette vision en Europe centrale et orientale. »

Roman Pospíšil, directeur des investissements de Partners Financial Group, a ajouté : « La technologie est au cœur de notre façon de servir nos clients. On a toujours cherché à être à la pointe de la transformation numérique dans les services financiers. La plateforme de ROYC s’intègre parfaitement dans notre stratégie visant à fournir des solutions d’investissement innovantes et de nouvelle génération à des millions de clients. C’est un grand pas en avant dans notre ambition d’être le leader numérique de l’accès aux marchés privés. »

À propos de ROYC

ROYC est la première entreprise européenne de technologie financière B2B qui fournit un système d’exploitation complet pour les marchés privés, permettant aux sociétés de capital-investissement, aux banques, aux gestionnaires de fortune et aux Multi-Family Offices d’accéder, de distribuer et de gérer de manière transparente des investissements privés à grande échelle. À mesure que les marchés privés se développent, les institutions financières ont besoin de solutions évolutives et axées sur la technologie pour gérer la complexité, optimiser les opérations des fonds et offrir une expérience client exceptionnelle. ROYC combine une technologie de pointe pour les marchés privés avec des solutions de structuration de fonds et d’investissement sur mesure. Sa plateforme intuitive et évolutive remplace les processus manuels par l’automatisation et l’accès aux données en temps réel, transformant ainsi la gestion des investissements sur les marchés privés tout au long du cycle de vie des fonds.

À propos de Partners Financial Group

Partners Financial Group est un leader du marché des services financiers aux particuliers, qui bénéficie de la confiance de plus de deux millions de clients en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie. Exploitant le plus grand réseau indépendant de conseillers financiers de la région, Partners combine une expertise financière approfondie avec un fort accent sur l’innovation et la transformation numérique.

