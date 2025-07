Median Technologies signe un accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (EIB) pour une nouvelle ligne de financement allant jusqu’à 37,5 millions d’euros

SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), fabricant d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui avoir signé le 11 juillet 2025 un accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour une nouvelle ligne de financement allant jusqu’à 37,5 millions d’euros.

La signature de cet accord est conforme aux annonces faites par la Société les 24 janvier et 24 avril 2025, stipulant que Median et la BEI étaient en discussion pour conclure un accord concernant un nouveau financement.

« Nous sommes enchantés de la finalisation de nos discussions avec la Banque Européenne d'Investissement et de la signature de l’accord de financement » souligne Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. « Nous sommes très honorés de faire partie de l'écosystème européen de l'innovation soutenu par la BEI et de contribuer à la souveraineté technologique européenne. Les fonds issus de la nouvelle ligne de financement de la BEI renforceront notre indépendance financière et nous permettront de négocier les meilleures options possibles pour la commercialisation de notre logiciel dispositif médical eyonis® LCS aux Etats Unis et en Europe ».

Principaux termes de la ligne de financement

La ligne de financement 2025 de la BEI pourra être tirée en trois tranches : une tranche A de 19 millions d’euros, une tranche B de 8,5 millions d’euros et une tranche C de 10 millions d’euros.

Median Technologies demandera le tirage de la Tranche A de 19 millions, dès que les conditions contractuelles rattachées à cette tranche seront remplies, c’est-à-dire :

Émission intégrale et enregistrement des nouveaux bons de souscription d'actions liés à la tranche A de la BEI conformément au contrat d'émission,

Réalisation d'une augmentation de capital d'un montant au moins égal à 16 millions d'euros, prime d'émission incluse,

Remboursement de la première tranche du précédent prêt BEI 2019, dont l'échéance a été prolongée d'avril à octobre 2025.

Par ailleurs, la Société s’est engagée à sécuriser d’ici le 30 juin 2026 des financements supplémentaires en fonds propres d’un montant total d’au moins 10 millions d’euros.

Les caractéristiques de la tranche A sont les suivants :

Maturité de 72 mois, amortissement mensuel sur une période de 36 mois après un délai de grâce de 36 mois,

Taux d’intérêt annuel de 5%.

La libération de la tranche A de 19 millions d'euros donnera lieu à l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) dont le nombre et le prix d'exercice dépendront du cours de bourse à la date d'émission. Au cours actuel de l'action, et après réalisation de toutes les conditions de tirage, le nombre total d'actions résultant de l'exercice des BSA représenterait 10 % du capital social de la Société.

Comme indiqué dans l’accord de financement, la libération des tranches B et C reste à la discrétion de Median Technologies, sous réserve de certaines conditions qui sont précisées dans l’accord financier.

Utilisation prévue de la ligne de financement

Les fonds obtenus auprès de la BEI serviront au lancement commercial et au développement des ventes aux États-Unis et en Europe du logiciel dispositif médical eyonis® LCS, ainsi qu’à l’extension de la suite eyonis® de Median pour le diagnostic précoce par l’imagerie de cancers, et en particulier pour le développement scientifique et clinique d’eyonis® IPN pour le diagnostic de nodules pulmonaires de découverte fortuite et d’eyonis® HCC pour le diagnostic précoce du cancer du foie (hépatocarcinome).

Etat d’avancement d’eyonis® LCS et prochaines étapes

Dépots réglementaires effectués pour la mise sur le marché aux Etats Unis et le territoire européen – échéancier prévisionnel concernant les AMM

Le 14 mai 2025, Median Technologies a annoncé avoir soumis auprès la FDA (Food and Drug Administration) une demande d’autorisation de mise sur le marché américain pour eyonis ® LCS.

LCS. Le 1 er juillet 2025, Median a annoncé avoir soumis un dossier pour le marquage CE classe IIb d’eyonis ® LCS, nécessaire pour la commercialisation sur le territoire européen.

juillet 2025, Median a annoncé avoir soumis un dossier pour le marquage CE classe IIb d’eyonis LCS, nécessaire pour la commercialisation sur le territoire européen. Compte tenu des délais habituels d'examens réglementaires, l'autorisation 510(k) de la FDA est attendue vers la fin du troisième trimestre 2025, suivie du lancement commercial aux États-Unis. L’obtention du marquage CE est attendue pour le premier trimestre 2026, suivie d’un lancement au cours du premier semestre 2026.

Lancement commercial

Median Technologies mène des discussions actives avec plusieurs acteurs majeurs du diagnostic par IA et des fabricants d’équipements d’imagerie pour la commercialisation d'eyonis ® LCS. Certains de ces partenariats stratégiques devraient être conclus dès l'autorisation FDA de mise sur le marché d'eyonis ® LCS.

LCS. Certains de ces partenariats stratégiques devraient être conclus dès l'autorisation FDA de mise sur le marché d'eyonis LCS. La Société a finalisé sa stratégie d’accès au marché américain qui s’appuie sur une cartographie exhaustive des institutions médicales impliquées dans les procédures de dépistage, en particulier aux Etats Unis, le premier marché d’eyonis ® LCS. Cette cartographie a permis d’identifier les centres de santé qui génèrent le plus d’actes de dépistage du cancer du poumon et qui vont être les fers de lance pour le lancement commercial d’eyonis ® LCS.

LCS. Cette cartographie a permis d’identifier les centres de santé qui génèrent le plus d’actes de dépistage du cancer du poumon et qui vont être les fers de lance pour le lancement commercial d’eyonis LCS. Les discussions avec les payeurs américains seront initiées dès l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché de la FDA. A ce jour, la Société a établi une cartographie détaillée des payeurs aux Etats Unis. Par ailleurs, de premières études ont permis de calculer les bénéfices économiques projetés de l’utilisation d’eyonis ® LCS dans le dépistage du cancer du poumon. Une première analyse reposant sur un modèle de Markov en économie de la santé simulant la progression du cancer du poumon sur cinq ans et intégrant les performances d’eyonis ® LCS, montre que le logiciel dispositif médical de Median améliore la détection et la caractérisation précoce, réduit les procédures médicales inutiles et génère des économies significatives pour les payeurs américains. Les résultats de ces premières analyses ont été présentées à l’ISPOR 2025, la conférence phare en économie de la santé et accès au marché, en mai dernier et les résultats de l’étude sont accessibles sur le site internet de Median.

LCS dans le dépistage du cancer du poumon. Une première analyse reposant sur un modèle de Markov en économie de la santé simulant la progression du cancer du poumon sur cinq ans et intégrant les performances d’eyonis LCS, montre que le logiciel dispositif médical de Median améliore la détection et la caractérisation précoce, réduit les procédures médicales inutiles et génère des économies significatives pour les payeurs américains. Les résultats de ces premières analyses ont été présentées à l’ISPOR 2025, la conférence phare en économie de la santé et accès au marché, en mai dernier et les résultats de l’étude sont accessibles sur le site internet de Median. Au cours de la dernière année, l’équipe Median eyonis® a structuré un réseau très conséquent d’early adopters composé de leaders d’opinion. Les équipes Median ont réalisé de nombreuses visites dans des institutions de santé phares impliquées dans le dépistage du cancer du poumon et participé à de nombreuses conférences médicales organisées par les sociétés savantes en pneumologie, oncologie et radiologie américaines et européennes notamment la RSNA (Radiological Society of North America), l’ESR (European Radiology Society), l’ATS (American Thoracic Society), l’ESTI (European Society of Thoracic Imaging), l’ESMO (European Society of Medical Oncology), et l’ASCO (American Society of Clinical Oncology). La Société bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance exceptionnelle de la technologie eyonis® LCS auprès de la communauté médicale et d’une image de marque robuste rattachée au produit. Les institutions de santé avec lesquelles Median est en contact, ont pour la plupart demandé à être impliquées dans les futures études médico-économiques qui seront lancées après l’obtention des autorisations réglementaires de mise sur le marché.

A propos de Median Technologies : Pionnière dans les logiciels dispositifs médicaux et services d’imagerie innovants, Median Technologies exploite les technologies de pointe d’Intelligence Artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de Median, iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie ​​et eyonis®, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. La société française, également présente aux Etats-Unis et en Chine, est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011049824, MNEMO : ALMDT). Median Technologies est éligible au PEA-PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « espérer », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median Technologies, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives.

L’ensemble des déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse est basé sur les informations connues par Median Technologies à la date du communiqué. Median Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.