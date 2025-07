Arverne Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 41 876 titres

- 38 753,36 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

- 112 200 titres à l’achat pour un montant de 476 726,67 €

- 82 024 titres à la vente pour un montant de 355 531,40 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

- 1 056 transactions à l’achat

- 933 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 300 000,00 €

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A propos d’Arverne Group

Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale, renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de devenir le leader français de la géothermie et de ses produits dérivés dont le lithium géothermal bas carbone.

Fondé à Pau en 2018, Arverne Group a organisé le développement de ses activités autour de plusieurs filiales dont les principales sont 2gré (vente de chaleur issue de la géothermie), Lithium de France (extraction et vente de lithium géothermal), et Arverne Drilling Services qui opère les forages.

Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).

www.arverne.earth