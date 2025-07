Andersen Consulting aggiunge la società collaboratrice GMS

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sta ampliando le sue proposte in materia di cybersicurezza attraverso una collaborazione con GMS, un integratore di cybersicurezza con sede in Ecuador e attività in Colombia e Perù.

Fondata nel 1978 e guidata dal suo Executive President Esteban Lubensky, GMS è rinomata per le sue competenze nei servizi di SOC (Security Operation Center) gestito, risposta agli incidenti, hacking etico, governance IT e compliance normativa. L'azienda inoltre supporta i clienti nell'acquisizione, implementazione e gestione di tecnologie di punta nella cybersicurezza, lavorando principalmente con organizzazioni medio-grandi, soprattutto nei settori pubblico e finanziario.

“Promuoviamo il miglioramento continuo nella gestione del rischio informatico sviluppando soluzioni pratiche, adattative che affrontano le esigenze specifiche dei singoli clienti”, ha dichiarato Esteban. “Come azienda collaboratrice di Andersen Consulting, siamo impazienti di ampliare la nostra portata oltre l'America Latina e rafforzare il nostro impegno nell'offerta di servizi di alta qualità, orientati ai risultati”.

“L'ampia esperienza e la competenza tecnica di GMS rafforzano ulteriormente le capacità di Andersen Consulting in materia di cybersicurezza”, è stato il commento di Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro competenza rafforza la nostra capacità di supportare i clienti con soluzioni efficaci e su misura in uno scenario aziendale in costante evoluzione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.