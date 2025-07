iFIT werkt samen met Samsung Health om gepersonaliseerde fitness en wellness te bieden aan miljoenen mensen wereldwijd

BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--iFIT, een wereldleider in connected fitness en interactieve content, heeft vandaag een baanbrekende samenwerking aangekondigd met Samsung Health, een van 's werelds meest gerenommeerde namen in de technologie. Deze strategische samenwerking is erop gericht de manier waarop miljoenen gebruikers wereldwijd gepersonaliseerde gezondheid en wellness ervaren, opnieuw te definiëren.

"Onze samenwerking met iFIT onderstreept Samsungs onwrikbare toewijding aan preventieve gezondheid en fitness voor iedereen. Via Samsung Health streven we ernaar zeer gepersonaliseerde fitnesservaringen te bieden die mensen in staat stellen om gezonder gedrag aan te nemen en hun welzijn te verbeteren. Door de intelligente apparatuur van iFIT te integreren met de boeiende content die is gemaakt door fitnesstrainers voor het Galaxy-ecosysteem, geven we in de nabije toekomst gezamenlijk vorm aan de toekomst van gepersonaliseerde connected fitness," aldus Dr. Hon Pak, Senior Vice President en hoofd van het digitale gezondheidsteam voor de mobiele divisie van Samsung.

