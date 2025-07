被忽視卻最具影響力的消費世代：「X世代」躍升為全球消費引擎—NIQ與World Data Lab共同發布最新世代消費報告

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NielsenIQ (“NIQ”)與世界資料實驗室(WDL)今日共同發表了一份聚焦X世代的綜合世代消費報告——《被低估的X世代消費力: 悄然驅動全球數兆元支出》(The X Factor: How Generation X is quietly driving trillions in consumer spending)。報告顯示,出生於1965至1980年間的X世代,儘管人口規模不如千禧世代或Z世代,卻是接下來十年最具影響力、最值得關注的消費群體。身為跨世代消費領域洞察的權威機構,NIQ發現X世代在2025年將成為全球第二大消費市場(僅次於美國),規模約為中國總消費力的兩倍。

NIQ傳播長兼全球行銷卓越中心負責人Marta Cyhan-Bowles表示:「X世代正站在全球經濟轉變的中心,他們不僅橫跨多個世代的消費決策,也驅動著多元類別的支出。數據顯示,品牌仍未真正理解X世代的消費影響力,他們將在未來數年持續重塑全球消費格局。」

《被低估的X世代消費力: 悄然驅動全球數兆元支出》是NIQ關於世代洞察的最新報告,其前身為關於Z世代消費力的開創性報告《消費Z世代》。儘管許多品牌已轉向迎合Z世代,但它們卻錯失了與X世代消費者相關的重大商機。事實上,目前年齡在45至60歲的X世代,自2021年起就進入了消費高峰期,並將在2033年前持續成為全球消費最高的群體。僅2025年,他們的消費就將達15.2兆美元,到2035年,其年度消費將達到23兆美元的峰值。

World Data Lab世界資料實驗室共同創辦人兼執行長Wolfgang Fengler表示:「X世代是數兆美元消費的守門人,實際上扮演著三代人的財務長角色——他們自己、子女以及父母。今天投資於這一群體的品牌和零售商,將在未來獲得可觀的成長和長期的投資報酬。」

核心要點:

未來五年(2025-2030年),X世代在以下三個關鍵類別的消費可望出現成長: 食品及非酒精飲料(成長5070億美元) 美妝(成長800億美元) 酒精飲料(成長420億美元)

X世代兼具科技敏銳度與跨世代購買影響力,並習慣於全通路消費。

X世代的行為與需求更具細緻區隔,品牌應針對地區與本地數據進行分析,以找出最大成長機會。

X世代的購物行為

1. 在大型品牌中,他們偏愛「知名品牌」而非自有品牌。

72%的受訪者表示購買食品或日用品時,傾向選擇由大型國際或國家品牌製造的「知名品牌」,而非超市自有品牌。

2. 他們擁抱科技。

35%的X世代受訪者允許智慧型裝置自動訂購新產品,39%的人接受AI助手的產品推薦,40%的人利用AI來自動化並加快日常任務。

58%的X世代受訪者表示,由於不信任AI的資料隱私,他們會避免在虛擬互動中分享個人資訊,但超過三分之一的人表示,他們可能會購買僅透過擴增實境或虛擬實境平台體驗過的產品或服務。

3. X世代常被稱為「三明治世代」,他們影響著父母和依賴自己的子女的購買行為。

X世代女性掌控著全球50%的消費支出,影響著70%-80%的家庭購買決策。

4. 高收入市場與新興市場中X世代的購物行為存在差異:

北美 :一直至2033年,X世代都將是核心消費引擎。在美國,多數快速消費品(CPG)品類中,X世代家庭的戶均支出超過嬰兒潮一代和千禧一代。較富裕的X世代人群集中在市中心。

:一直至2033年,X世代都將是核心消費引擎。在美國,多數快速消費品(CPG)品類中,X世代家庭的戶均支出超過嬰兒潮一代和千禧一代。較富裕的X世代人群集中在市中心。 西歐 :在英國和德國,X世代佔有消費主導地位,在健康與美妝、冷凍食品及旅遊領域支出強勁。

:在英國和德國,X世代佔有消費主導地位,在健康與美妝、冷凍食品及旅遊領域支出強勁。 亞太地區 :中國X世代支出進入高峰期,印度則以Z世代與千禧世代為主。

:中國X世代支出進入高峰期,印度則以Z世代與千禧世代為主。 拉丁美洲:巴西將在2028年成為由X世代主導的經濟體,而墨西哥已然是千禧一代和Z世代驅動的市場。

關於《被低估的X世代消費力: 悄然驅動全球數兆元支出》

《被低估的X世代消費力: 悄然驅動全球數兆元支出》依據NIQ和世界資料實驗室(WDL)的專有資料(包括WDL的消費支出預測),對X世代的消費行為和趨勢進行了全球分析。該報告將揭示為何未來十年對品牌和零售商而言是贏得X世代忠誠度和終身價值的千載良機。免費下載報告:免費下載。

關於NIQ

NielsenIQ (NIQ)是是全球領先的消費者洞察與市場研究顧問公司,致力於提供對消費者購買行為最全面而清晰的洞察,並全方位地和企業一起挖掘成長的機會點。NIQ 於 2023 年與 GfK 合併,兩大行業領導者的結合讓我們擁有無可匹敵的全球各產業資訊。我們的業務遍及全球90多個國家,涵蓋約85%的世界人口,以及全球超過7.2兆美元的消費者支出。憑藉廣泛的零售數據及深入的消費者洞察,並透過業界最先進的人工智慧平台與分析工具,NielsenIQ(NIQ)為企業展示前所未有的市場全貌(Full View™)。

如欲瞭解更多資訊,請造訪 www.niq.com。

關於世界資料實驗室

世界資料實驗室(WDL)致力於建立前瞻性的專有資料,以量化和預測截至2034年的消費趨勢、消費支出、人口結構變化以及在永續發展目標(SDG)方面的進展。其先進的資料科學方法已透過同儕審查並發表于《自然》雜誌,在180個國家和6000多個城市的所有人口群體中均能提供無與倫比的準確性、時效性和一致性。

如欲瞭解更多資訊或存在疑問,請造訪https://worlddatalab.com/或聯絡insights@worlddatalab.com。

