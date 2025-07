Andersen Consulting gaat samenwerken met GMS

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn cyberbeveiligingsaanbod uit door een samenwerking met GMS, een integrator op het gebied van cyberbeveiliging met hoofdkantoor in Ecuador en vestigingen in Colombia en Peru.

GMS, opgericht in 1978 en geleid door uitvoerend president Esteban Lubensky, staat bekend om zijn expertise in het leveren van diensten zoals Managed SOC, incidentrespons, ethisch hacken, IT-governance en naleving van regelgeving. Het bedrijf ondersteunt klanten ook bij de aanschaf, implementatie en het beheer van toonaangevende cyberbeveiligingstechnologieën. Het levert vooral diensten aan middelgrote tot grote organisaties, met name in de financiële sector en de publieke sector.

“We werken aan continue verbetering van cyberrisicobeheer door praktische, flexibele oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke behoeften van elke klant“, aldus Esteban. ”Als samenwerkend kantoor van Andersen Consulting kijken we ernaar uit om onze activiteiten uit te breiden buiten Latijns-Amerika, zodat we onze belofte om hoogwaardige, resultaatgerichte diensten te leveren nog beter kunnen waarmaken.”

“De uitgebreide ervaring en technische expertise van GMS versterken de capaciteiten van Andersen Consulting op het gebied van cyberbeveiliging nog verder“, aldus Mark L. Vorsatz, algemeen voorzitter en CEO van Andersen. “De expertise van GMS stelt ons beter in staat om klanten te ondersteunen met op maat gemaakte, effectieve oplossingen in een voortdurend veranderende bedrijfsomgeving.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

