Brightcove presenta la sua nuova visione per il futuro del video engagement, alimentato dall'IA proprietaria e dalle informazioni fornite dai clienti

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Brightcove, l'azienda che sviluppa la piattaforma di coinvolgimento video intelligente più affidabile al mondo, oggi ha presentato un nuovo capitolo nella sua evoluzione, confermando il profondo impegno nell'innovazione, nella centralità del cliente e nelle esperienze digitali significative. Supportata dalla nuova società proprietaria Bending Spoons, e incorporando la sua potente tecnologia esclusiva su base IA, Brightcove sta reinventando la sua piattaforma per soddisfare la domanda crescente dei clienti mediatici e aziendali. Questo segna un'evoluzione strategica nell'approccio allo sviluppo dei prodotti Brightcove, bilanciando l'innovazione all'avanguardia e l'inesauribile attenzione alla qualità dell'esperienza. La società investe in aree rilevanti per la maggior parte dei suoi clienti, comprese nuove funzionalità su base IA sviluppate internamente, strumenti di monetizzazione più efficaci e un'esperienza utente più intuitiva. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

