Over het hoofd gezien en ondergemarketeerd: “Gen X” duikt op als meest invloedrijke wereldwijde consumentencohort, volgens NIQ en World Data Lab

CHICAGO--( BUSINESS WIRE )--NielsenIQ (NIQ) heeft vandaag zijn Global State of Health & Wellness 2025: Navigating the shift from health trends to lifestyle choices gelanceerd, het eerste rapport in zijn soort van NIQ dat het opkomende consumentengedrag op het gebied van gezondheid en welzijn onderzoekt. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeld...