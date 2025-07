iFIT faz parceria com Samsung Health para levar fitness e bem-estar personalizados a milhões de pessoas ao redor do mundo

BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--iFIT, líder mundial em fitness conectado e conteúdo interativo, anunciou hoje uma parceria inovadora com a Samsung Health, um dos nomes mais reconhecidos do mundo em tecnologia. Esta cooperação estratégica visa redefinir o modo como milhões de usuários em todo o mundo vivenciam saúde e bem-estar personalizados.

"Nossa cooperação com a iFIT destaca o compromisso inabalável da Samsung com a saúde preventiva e o condicionamento físico para todos. Através da Samsung Health, buscamos oferecer experiências de condicionamento físico altamente personalizadas que capacitem as pessoas a adotar comportamentos mais saudáveis ​​e melhorar seu bem-estar. Em um futuro próximo, ao integrar os equipamentos inteligentes da iFIT e seu conteúdo envolvente criado por instrutores de fitness para o ecossistema Galaxy, juntos iremos definir o futuro do fitness conectado e personalizado", disse o Dr. Hon Pak, Vice-Presidente Sênior e Chefe da Equipe de Saúde Digital da Divisão Mobile da Samsung.

A Samsung Health é uma plataforma intuitiva e completa, criada para ajudar os usuários a alcançar suas metas de saúde e bem-estar.1 Ao integrar dados de diversas fontes, incluindo aqueles captados em dispositivos portáteis Samsung Galaxy compatíveis, como Galaxy Ring e Galaxy Watch, a Samsung Health oferece treinamento de sono, monitoramento de bem-estar e uma interface personalizada que pode até ajudar os usuários a controlar medicamentos2 e registros de saúde.3 Os usuários podem monitorar seus resultados, revisar relatórios detalhados e receber orientação com tecnologia de IA4 em seus dispositivos Galaxy compatíveis5. E agora, mediante esta parceria com a iFIT, os usuários têm mais ferramentas à disposição à medida que progridem rumo a suas metas de saúde.6

A experiência da iFIT será divulgada aos usuários da Samsung Health neste outono, com treinos da iFIT selecionados disponíveis diretamente no aplicativo Samsung Health por uma taxa mensal ou anual. Os usuários da Samsung Health poderão descobrir a extensa biblioteca da iFIT com conteúdo sobre força, ioga, pilates, cardio, recuperação, atenção plena, HIIT e barra. A iFIT planeja se integrar a dispositivos Samsung Galaxy com equipamentos de fitness compatíveis com a iFIT, como NordicTrack e ProForm.

"O bem-estar personalizado é o futuro; e, junto com a Samsung Health, estamos ajudando milhões de pessoas a terem vidas mais saudáveis ​​e equilibradas ao redor do mundo", disse Kevin Duffy, Diretor Executivo da iFIT. "Nosso conteúdo iFIT inspira as pessoas a se exercitarem mais. Usar dados em tempo real para ir além das repetições e frequências cardíacas oferece orientações mais inteligentes e intuitivas, a fim de obter resultados concretos."

Através desta parceria, os treinos interativos, programas de recuperação e experiências de atenção plena da iFIT estarão disponíveis em vários idiomas na Austrália, Canadá, França, Alemanha, Índia, Itália, Nova Zelândia, Espanha, Reino Unido e EUA.

Sobre a iFIT Inc.

A iFIT Inc. é líder mundial em tecnologia fitness, sendo pioneira em fitness conectado para ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas e saudáveis. Com uma comunidade de mais de 6 milhões de atletas em todo o mundo, a iFIT oferece experiências de treino imersivas e personalizadas, em seu lar, em qualquer lugar e na academia. Impulsionada por um ecossistema completo de software proprietário, hardware inovador e conteúdo envolvente, a plataforma iFIT dá vida ao fitness mediante seu portfólio de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion e o aplicativo iFIT. Do treinamento cardiovascular e de força à recuperação, a iFIT capacita os atletas em todas as etapas de sua jornada fitness. Para mais informações, acesse iFIT.com.

1 Os recursos de monitoramento da Samsung Health se destinam apenas a finalidades gerais de bem-estar e condicionamento físico. Não são pretendidos para uso na detecção, diagnóstico, tratamento, monitoramento ou controle de qualquer condição médica ou doença. Quaisquer informações referentes à saúde acessadas através do dispositivo e do aplicativo não devem ser tratadas como aconselhamento médico. Os usuários devem se consultar com um médico para tal.

2 O recurso Samsung Health Medications visa ajudar os usuários a gerenciar sua lista e agenda de medicamentos. As informações fornecidas estão baseadas em evidências e licenciadas pela Elsevier, KPIC e Tata 1mg.

3 O Samsung Health Records é desenvolvido pela b.well. O Samsung Health Records utiliza a tecnologia b.well Connected Health para prover serviços que permitem aos usuários visualizar todos os seus registros médicos em um único local conveniente. O recurso não deve ser utilizado para exercer a medicina ou como base para decisões médicas.

4 Os recursos do Galaxy AI rastreiam dados e exigem um telefone Samsung Galaxy, um aplicativo Samsung Health e uma conta Samsung compatíveis.

5 Requer o aplicativo Samsung Health versão 6.30 ou posterior. O treinamento do sono requer dados de sono de pelo menos 7 dias, incluindo 2 dias de descanso.

6 Requer um telefone Samsung Galaxy compatível, o aplicativo Samsung Health e uma conta Samsung.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.