Andersen Consulting新增合作公司GMS

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與GMS達成合作，進一步擴大其網路安全服務範圍。GMS是一家總部位於厄瓜多的網路安全整合商，在哥倫比亞和秘魯設有分支機搆。

GMS成立於1978年，由執行總裁Esteban Lubensky領導，以提供代管安全操作維運中心(SOC)、事件回應、道德駭客、IT治理及法規遵循等服務的專業能力而聞名。該公司還協助客戶採購、實施和管理首屈一指的網路安全技術，主要服務於大中型企業，尤其在金融和公共部門表現突顯。

Esteban表示：「我們透過開發滿足客戶具體需求的實用、適應性解決方案，推動網路風險管理的持續改進。身為Andersen Consulting的合作公司，我們期待將業務範圍擴大至拉丁美洲以外，並強化對於提供高品質、注重成果的服務的承諾。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「GMS豐富的經驗和技術專長進一步強化了Andersen Consulting在網路安全領域的能力。在不斷變化的商業環境中，他們的專業知識將協助我們為客戶提供客製化的高效解決方案。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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