Ignorados y subestimados: la “Generación X” emerge como el grupo de consumidores globales más influyente, según NIQ y World Data Lab

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (“NIQ”), en colaboración con World Data Lab (WDL), publicó hoy un informe integral sobre el gasto generacional centrándose en la Generación X. The X Factor: How Generation X is quietly driving trillions in consumer spending (El Factor X: cómo la Generación X está impulsando silenciosamente billones de dólares en gastos de consumo) revela que la Generación X (personas nacidas entre 1965 y 1980) es el grupo de consumidores más influyente y subestimado de la próxima década. NIQ, autoridad en estudios de gasto generacional, descubrió que, a pesar de ser más pequeña que los Millennials o la Generación Z, la Generación X constituiría el segundo mercado de consumo más grande del mundo, solo superado por EE. UU. y con aproximadamente el doble del gasto total de China, en 2025.

“La Generación X está en el centro de un importante cambio económico, impulsando el gasto en todas las categorías y arreglándoselas con las demandas de varias generaciones”, afirmó Marta Cyhan-Bowles, directora de Comunicaciones y de Marketing Global de NIQ. “Los datos son claros: la influencia de la Generación X es profunda, y las marcas suelen pasarla por alto. Esta generación seguirá dando forma al futuro de la economía de consumo global en los próximos años”.

The X Factor, el último informe de NIQ sobre perspectivas generacionales se basa en el innovador informe Spend Z sobre el poder adquisitivo de la Generación Z. Si bien muchas marcas se han centrado en atraer a la Generación Z, han perdido oportunidades significativas con los consumidores de la Generación X. De hecho, la Generación X (personas actualmente de 45 a 60 años) ha alcanzado su máximo gasto desde 2021 y seguirá siendo el grupo con mayor gasto del mundo hasta 2033. Gastarán USD 15,2 billones solo en 2025 y, para 2035, su gasto anual alcanzará un máximo de USD 23 billones.

“La Generación X controla billones de dólares en gastos, actuando como directores financieros de tres generaciones: la suya, la de sus hijos y la de sus padres”, afirmó Wolfgang Fengler, cofundador y CEO de World Data Lab. “Las marcas y los minoristas que inviertan en ellos hoy verán un crecimiento medible y un retorno de la inversión a largo plazo”.

Aspectos clave:

Se proyecta que en los próximos cinco años (2025-2030), la Generación X aumentará el gasto en tres categorías clave: Alimentos y bebidas no alcohólicas (+USD 507.000 millones) Belleza (+USD 80.000 millones) Bebidas alcohólicas (+USD 42.000 millones)

La Generación X está compuesta por tomadores de decisiones expertos en tecnología que influyen en las compras a lo largo de generaciones y adoptan las compras omnicanal.

Los comportamientos y necesidades de la Generación X tienen diferentes matices, lo que resalta la necesidad de que las marcas y los minoristas examinen los datos regionales y locales para maximizar la incrementalidad de este grupo.

Comportamientos de la Generación X a la hora de comprar

1. Entre las grandes marcas, prefieren las marcas de nombre o mainstream a las marcas propias.

Al comprar marcas grandes y conocidas, casi tres cuartas partes (72%) de los encuestados de la Generación X dicen que generalmente compran marcas de nombre elaboradas por un gran fabricante nacional o internacional en lugar de productos de marca blanca o propia de tiendas.

2. Se llevan bien con la tecnología.

El 35% de los encuestados de la Generación X permite que los dispositivos inteligentes compren automáticamente nuevos productos, el 39% acepta recomendaciones de productos de un asistente de IA y el 40% aprovecha la IA para automatizar y acelerar las tareas diarias.

El 58% de los encuestados de la Generación X dice que evita compartir detalles en interacciones virtuales porque no confía en la privacidad de los datos de la IA, pero más de un tercio dice que es probable que compre un producto o servicio que haya experimentado únicamente a través de una plataforma de realidad aumentada o virtual.

3. A menudo llamada “la generación sándwich”, la Generación X influye en las compras de sus padres y de sus hijos dependientes.

Las mujeres de la Generación X controlan el 50% del gasto de consumo global e influyen en el 70 a 80% de las decisiones de compra de los hogares.

4. Los comportamientos de compra de la Generación X difieren en los mercados de altos ingresos y emergentes:

Norteamérica : La Generación X será el principal motor del gasto hasta 2033. En EE. UU., los hogares de la Generación X gastan más por hogar que los Baby Boomers o los Millennials en la mayoría de las categorías de bienes de consumo masivo. La Generación X con mayor poder adquisitivo se concentra en los centros urbanos.

: La Generación X será el principal motor del gasto hasta 2033. En EE. UU., los hogares de la Generación X gastan más por hogar que los Baby Boomers o los Millennials en la mayoría de las categorías de bienes de consumo masivo. La Generación X con mayor poder adquisitivo se concentra en los centros urbanos. Europa Occidental : La Generación X domina en el Reino Unido y Alemania, con un fuerte gasto en salud y belleza, alimentos congelados y viajes.

: La Generación X domina en el Reino Unido y Alemania, con un fuerte gasto en salud y belleza, alimentos congelados y viajes. Asia-Pacífico : El gasto de la Generación X está alcanzando su punto máximo en China, mientras que los Millennials y la Generación Z lideran en la India.

: El gasto de la Generación X está alcanzando su punto máximo en China, mientras que los Millennials y la Generación Z lideran en la India. América Latina: Brasil se convertirá en una economía liderada por la Generación X en 2028, mientras que México ya está impulsado por los Millennials y la Generación Z.

Acerca de The X Factor

The X Factor: How Generation X is quietly driving trillions in consumer spending proporciona un análisis global del comportamiento de los consumidores y las tendencias de gasto de la Generación X, basado en datos propios de NIQ y World Data Lab (WDL), incluyendo las previsiones de gasto de los consumidores de WDL. Este informe mostrará por qué la próxima década representa una oportunidad única para que las marcas y los minoristas capturen la lealtad y el valor de vida de la Generación X. Descargue una copia gratuita del informe.

