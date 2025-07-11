Andersen Consulting新增合作公司GMS

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与GMS达成合作，进一步拓展其网络安全服务范围。GMS是一家总部位于厄瓜多尔的网络安全集成商，在哥伦比亚和秘鲁设有分支机构。

GMS成立于1978年，由执行总裁Esteban Lubensky领导，以提供托管安全运营中心(SOC)、事件响应、道德黑客、IT治理及合规等服务的专业能力而闻名。该公司还协助客户采购、实施和管理领先的网络安全技术，主要服务于大中型企业，尤其在金融和公共部门表现突出。

Esteban表示：“我们通过开发满足客户具体需求的实用、适应性解决方案，推动网络风险管理的持续改进。作为Andersen Consulting的合作公司，我们期待将业务范围拓展至拉丁美洲以外，并强化对于提供高质量、注重成果的服务的承诺。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“GMS丰富的经验和技术专长进一步强化了Andersen Consulting在网络安全领域的能力。在不断变化的商业环境中，他们的专业知识将助力我们为客户提供定制化的高效解决方案。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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