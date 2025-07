Andersen Consulting tilføjer samarbejdsvirksomheden GMS

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sit cybersikkerhedstilbud gennem et samarbejde med GMS, en cybersikkerhedsintegrator med hovedkontor i Ecuador og tilstedeværelse i Colombia og Peru.

GMS blev stiftet i 1978, ledes af Executive President Esteban Lubensky og er anerkendt for sin ekspertise i at levere tjenester som administreret SOC, incident response, etisk hacking, it-governance og regelefterlevelse. Firmaet støtter også kunder i anskaffelse, implementering og styring af førende cybersikkerhedsteknologier og arbejder primært med mellemstore og store organisationer, især inden for finanssektoren og den offentlige sektor.

"Vi skaber løbende forbedringer inden for cyberrisikostyring ved at udvikle praktiske, adaptive løsninger, der imødekommer hver kundes specifikke behov," siger Esteban. "Som samarbejdsfirma med Andersen Consulting ser vi frem til at udbrede vores tilstedeværelse i Latinamerika og styrke vores engagement i at levere resultatorienterede tjenester af høj kvalitet."

"GMS' omfattende erfaring og tekniske færdigheder styrker yderligere Andersen Consultings kompetencer inden for cybersikkerhed," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres ekspertise styrker vores evne til at støtte kunderne med skræddersyede, effektive løsninger i et forretningslandskab i konstant udvikling."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

