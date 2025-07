Andersen Consulting accueille GMS comme nouvelle entreprise collaboratrice

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting élargit son offre de cybersécurité par l'entremise d'une collaboration avec GMS, un intégrateur de cybersécurité basé en Équateur et présent en Colombie et au Pérou.

Créé en 1978 et dirigé par le président exécutif Esteban Lubensky, GMS est reconnu pour son expertise dans la prestation de services tels que le SOC géré, la réponse aux incidents, le piratage éthique, la gouvernance informatique et la conformité réglementaire. Le cabinet soutient également des clients dans l'acquisition, la mise en œuvre et la gestion de technologies de cybersécurité de pointe, travaillant principalement avec des organisations de taille moyenne à grande, en particulier dans les secteurs financier et public.

« Nous soutenons l’amélioration continue de la gestion des cyberrisques en développant des solutions pratiques et adaptatives qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client », déclare Esteban. « En tant que cabinet collaborateur d’Andersen Consulting, nous nous réjouissons à la perspective d’étendre notre portée au-delà de l’Amérique latine et de renforcer notre engagement à fournir des services de haute qualité axés sur les résultats. »

« L'expérience approfondie et les compétences techniques de GMS renforcent encore les capacités d’Andersen Consulting en matière de cybersécurité », déclare Mark L. Vorsatz, président et CEO mondial d’Andersen. « Leur expertise consolide notre capacité à soutenir nos clients grâce à des solutions adaptées et efficaces dans un écosystème commercial en constante évolution. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les activités commerciales, la technologie, la transformation par l’IA et les solutions en capital humain. Andersen Consulting s’intègre au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global pour fournir des services de niveau international en consultation, fiscalité, droit, évaluation, mobilité internationale et services-conseils, sur une plateforme mondiale réunissant plus de 20 000 professionnels dans plus de 500 emplacements grâce à ses sociétés membres et ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui offre des solutions de services-conseils par l’intermédiaire de ses sociétés membres et collaboratrices à l’échelle mondiale.

