Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą GMS

Andersen Consulting zwiększa ofertę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zawierając umowę o współpracy z firmą GMS, integratora systemów z zakresu cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Ekwadorze i oddziałami w Kolumbii i Peru.

Założona w 1978 r. firma GMS, na której czele stoi prezes wykonawczy Esteban Lubensky, słynie z wiedzy fachowej wykorzystywanej do świadczenia szerokiego wachlarza usług, w tym zarządzanych usług SOC, usług reagowania na incydenty, etycznej działalności hakerskiej, zarządzania infrastrukturą IT oraz dbałości o zgodność z przepisami. Firma wspiera również klientów w procesach nabywania i wdrażania wiodących technologii z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania nimi, przy czym do jej grona klientów należą przede wszystkim średnie i duże organizacje, zwłaszcza z branży finansowej i sektora publicznego.

– Przyczyniamy się do ciągłego doskonalenia zarządzania cyberzagrożeniami, opracowując praktyczne, adaptacyjne rozwiązania wychodzące naprzeciw konkretnym potrzebom poszczególnych klientów – powiedział Esteban. – Jako firma współpracująca z Andersen Consulting będziemy mogli rozszerzyć zasięg poza Amerykę Łacińską i wzmocnić zobowiązanie do świadczenia wysokiej jakości usług zorientowanych na rezultaty.

– Bogata wiedza fachowa i dogłębna znajomość technologii, jakimi może się poszczycić GMS, umożliwiają jeszcze większe wzmocnienie zdolności Andersen Consulting w obszarze cyberbezpieczeństwa – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Dzięki specjalistycznej wiedzy zespołu możemy zwiększyć zdolność obsługi klientów, oferując im dostosowane, skuteczne rozwiązania opracowane pod kątem nieustannie ewoluującego otoczenia biznesowego.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

