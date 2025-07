被忽视却最具影响力的消费世代：X世代成全球消费引擎——NIQ与World Data Lab发布最新报告

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 尼尔森IQ(“NIQ”)与世界数据实验室(WDL)今日联合发布了一份聚焦X世代的综合世代消费报告——《X世代影响力:悄然驱动万亿消费的力量》(The X Factor: How Generation X is quietly driving trillions in consumer spending)。报告显示,出生于1965年至1980年的X世代,将是未来十年最具影响力却被忽视的消费群体。作为研究世代消费领域的权威机构,NIQ发现,尽管X世代的人口数量小于千禧一代或Z世代,但在2025年将构成全球第二大消费市场——仅次于美国,规模约为中国总消费的两倍。

NIQ首席传播官兼全球营销卓越中心负责人Marta Cyhan-Bowles表示:“X世代正处于全球经济变革的中心,在应对多代人需求的同时,推动包含快消、科技及耐用消费品等各品类的消费增长。数据显示,品牌仍未真正理解X世代的消费影响力,他们将在未来数年持续重塑全球消费格局。”

《X世代影响力:悄然驱动万亿消费的力量》是NIQ关于世代洞察的最新报告,其前身为关于Z世代消费力的开创性报告《Z世代消费者全球报告》。尽管许多品牌已转向迎合Z世代,但它们却错失了与X世代消费者相关的重大机遇。事实上,目前年龄在45至60岁的X世代,自2021年起就进入了消费高峰期,并将在2033年前持续作为全球消费最高的群体。仅2025年,他们的消费就将达15.2万亿美元,到2035年,其年度消费将达到23万亿美元的峰值。

世界数据实验室联合创始人兼首席执行官Wolfgang Fengler表示:“X世代是数万亿美元消费的守门人,实际上扮演着三代人的首席财务官角色——他们自己、子女以及父母。今天投资于这一群体的品牌和零售商,将在未来获得可观的增长和长期的投资回报。”

主要发现:

未来五年(2025-2030年),X世代在以下三个关键类别的消费预计将出现增长: 食品及非酒精饮料(增长5070亿美元) 美妆(增长800亿美元) 酒精饮料(增长420亿美元)

X世代具有科技敏锐度,他们影响着跨代际的购买行为,并乐于接受全渠道购物方式。

X世代的行为和需求存在细微差异,因此品牌和零售商需要研究地区和本地数据,以最大限度地从这一群体中获取增量价值。

X世代的购物行为

1. 在大型品牌中,他们偏爱“知名品牌”而非自有品牌。

近四分之三(72%)的X世代受访者表示,他们通常会选择由大型全国性或国际性制造商生产的“知名品牌”,而非商店自有品牌产品。

2. 他们拥抱技术。

35%的X世代受访者允许智能设备自动订购新产品,39%接受AI助手的产品推荐,40%使用AI自动化并加快日常任务。

58%的X世代受访者表示,由于不信任AI的数据隐私,他们会避免在虚拟互动中分享个人信息,但超过三分之一的人表示,他们可能会购买仅通过增强现实或虚拟现实平台体验过的产品或服务。

3. X世代常被称为“三明治一代”,他们影响着父母和子女的购买决策。

X世代女性掌控着全球50%的消费支出,影响着70%-80%的家庭购买决策。

4. 高收入市场与新兴市场中X世代的购物行为存在差异:

北美 :一直到2033年,X世代都将是核心消费引擎。在美国,多数快速消费品(CPG)品类中,X世代家庭的户均支出超过婴儿潮一代和千禧一代。较富裕的X世代人群集中在市中心。

:一直到2033年,X世代都将是核心消费引擎。在美国,多数快速消费品(CPG)品类中,X世代家庭的户均支出超过婴儿潮一代和千禧一代。较富裕的X世代人群集中在市中心。 西欧 :在英国和德国,X世代占据消费主导地位,在健康与美妆、冷冻食品及旅游领域支出强劲。

:在英国和德国,X世代占据消费主导地位,在健康与美妆、冷冻食品及旅游领域支出强劲。 亚太地区 :中国的X世代消费正处于峰值,而印度则以千禧一代和Z世代为主导。

:中国的X世代消费正处于峰值,而印度则以千禧一代和Z世代为主导。 拉丁美洲:巴西将在2028年成为由X世代主导的经济体,而墨西哥已然是千禧一代和Z世代驱动的市场。

关于《X世代影响力:悄然驱动万亿消费的力量》

《X世代影响力:悄然驱动万亿消费的力量》基于NIQ和世界数据实验室(WDL)的专有数据(包括WDL的消费支出预测),对X世代的消费行为和趋势进行了全球分析。该报告将揭示为何未来十年对品牌和零售商而言是赢得X世代忠诚度和终身价值的千载难逢的机遇。报告副本可免费下载。

关于NIQ

NielsenIQ(NIQ)是全球领先的消费者研究与零售监测公司,致力于提供对消费者行为最全面的洞察,并揭示新的增长途径。2023年,NIQ与GfK完成合并,两家极具全球影响力的行业领导者实现整合。如今,我们的全球业务遍及90多个国家和地区,覆盖约85%的世界人口及超过7.2万亿美元的全球消费者支出。凭借全面的零售解读与消费者洞察,通过卓越的商业智能平台和分析工具,传递市场全貌(Full View ™)。

如需了解更多信息,请访问 www.niq.com。

关于世界数据实验室

世界数据实验室(WDL)致力于创建前瞻性的专有数据,以量化和预测截至2034年的消费趋势、消费支出、人口结构变化以及在可持续发展目标(SDG)方面的进展。其先进的数据科学方法已通过同行评审并发表于《自然》杂志,在180个国家和6000多个城市的所有人口群体中均能提供无与伦比的准确性、时效性和一致性。

如需了解更多信息或存在疑问,请访问https://worlddatalab.com/或联系insights@worlddatalab.com。

