Andersen Consulting adiciona empresa colaboradora GMS

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting está expandindo sua oferta de segurança cibernética por meio de uma colaboração com a GMS, uma integradora de cibersegurança com sede no Equador e que também possui presença na Colômbia e no Peru.

Fundada em 1978 e liderada pelo presidente-executivo Esteban Lubensky, a GMS é reconhecida por sua expertise na prestação de serviços como SOC gerenciado, resposta a incidentes, hacking ético, governança de TI e conformidade regulatória. A empresa também apoia os clientes na aquisição, implementação e gerenciamento de tecnologias líderes em segurança cibernética, trabalhando principalmente com organizações de médio a grande porte, especialmente nos setores financeiro e público.

“Promovemos a melhoria contínua na gestão de riscos cibernéticos por meio do desenvolvimento de soluções práticas e adaptáveis que atendem às necessidades específicas de cada cliente”, disse Esteban. “Como empresa colaboradora da Andersen Consulting, estamos ansiosos para expandir nosso alcance além da América Latina e reforçar nosso compromisso com a oferta de serviços de alta qualidade e orientados para resultados.”

“A vasta experiência e a proficiência técnica da GMS reforçam ainda mais as capacidades da Andersen Consulting em cibersegurança”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A expertise deles fortalece nossa capacidade de apoiar os clientes com soluções personalizadas e eficazes em um cenário empresarial em constante evolução.”

A Andersen Consulting é uma prática global de consultoria, oferecendo um portfólio abrangente de serviços que abrange estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação em IA e soluções em capital humano. A empresa atua de forma integrada com o modelo multidimensional da Andersen Global, disponibilizando uma plataforma internacional com excelência em consultoria, tributação, serviços jurídicos, avaliação de ativos, mobilidade global e aconselhamento estratégico. Com uma rede de mais de 20 mil profissionais em mais de 500 localidades pelo mundo, a Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras espalhadas globalmente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.