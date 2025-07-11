iFIT 與 Samsung Health 攜手合作，為全球數百萬用戶帶來個人化健身及健康體驗

紐約布魯克林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球互聯健身及互動內容領導品牌 iFIT 今日宣佈，與全球最知名科技公司之一的 Samsung Health 達成突破性合作。此項策略性夥伴關係，旨在重新定義全球數百萬用戶的個人化健康及保健體驗。

「我們與iFIT的合作突顯了 Samsung 對全民預防性健康及健身的堅定承諾。透過 Samsung Health，我們致力提供高度個人化的健身體驗，協助用戶養成更健康的生活習慣，提升整體健康狀況。在不久的將來，我們將 Galaxy 生態系統與 iFIT 的智能設備及教練打造的優質內容整合，攜手塑造個人化互聯健身的未來。」Samsung 流動業務數碼健康團隊高級副總裁 Hon Pak博士表示。

Samsung Health 是一個直觀的一站式平台，專為協助用戶實現健康與保健目標1而設計。透過整合來自多個來源的數據，包括從相容的 Samsung Galaxy 穿戴式裝置（如 Galaxy Ring 及 Galaxy Watch）收集的數據，Samsung Health 提供睡眠指導、健康追蹤與個人化介面，甚至可協助用戶管理藥物2及健康記錄。3用戶可以追蹤結果、查看詳細報告，並在相容的 Galaxy 設備上接收 AI 驅動4的指導5。現在，透過與iFIT的合作，用戶將擁有更多工具達成健康目標。6

iFIT 體驗將於今年秋季向 Samsung Health 用戶推出，精選的 iFIT 運動課程將直接在 Samsung Health 應用程式中提供，採用月費或年費訂閱方式。Samsung Health 用戶將可探索 iFIT 精選的力量訓練、瑜伽、普拉提、有氧、恢復、正念、HIIT 及芭蕾塑身等豐富內容。iFIT 計劃未來進一步整合至 Samsung Galaxy 裝置及相容的 iFIT 健身設備，如 NordicTrack 和 ProForm。

「個人化健康是未來趨勢，而我們與 Samsung Health 攜手，正幫助全球數百萬人開啟更健康、更平衡的生活。」iFIT 行政總裁 Kevin Duffy 表示，「iFIT 的內容激勵人們更主動健身，透過即時數據，不再只看重次數與心率，而是提供更智能、更直觀的指導，真正帶來改變。」

是次合作將為澳洲、加拿大、法國、德國、印度、意大利、新西蘭、西班牙、英國及美國用戶提供多語言版本的 iFIT 互動訓練、恢復計劃及正念課程。

關於iFIT Inc.

iFIT Inc. 是全球領先的健身科技公司，致力於創新互聯健身方案，幫助人們活得更長久、更健康。iFIT 在全球擁有超過 600 萬位活躍用戶，透過其品牌組合如 NordicTrack、ProForm、Freemotion 及 iFIT 應用程式，提供沉浸式、個人化的居家、戶外與健身房運動體驗。iFIT 憑藉專屬軟體、創新硬件及引人入勝的內容打造完整生態系統，從有氧、力量到恢復訓練，陪伴用戶每一個健身階段。更多資訊請瀏覽 iFIT.com。

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1Samsung Health 的追蹤功能僅供一般健康與健身用途，不適用於任何醫療狀況或疾病的檢測、診斷、治療、監察或管理。透過設備及應用程式獲取的任何健康相關資訊，不應視為醫療建議，用戶應諮詢專業醫生意見。

2Samsung Health 藥物功能旨在幫助用戶管理其藥物清單及時間表。提供的資訊為來自 Elsevier、KPIC 及 Tata 1mg 的授權循證內容。

3Samsung Health Records 由 b.well 提供技術支援。Samsung Health Records 使用 b.well Connected Health 技術提供服務，方便用戶集中查閱醫療紀錄。此功能不應用於醫療診斷依據。

4Galaxy AI 功能需配合相容的 Samsung Galaxy 手機、Samsung Health 應用程式與 Samsung 帳戶使用。

5需 Samsung Health 應用程式 6.30 或以上版本。睡眠指導功能需至少 7 天睡眠資料（含 2 天休息日）。

6須配備相容的 Samsung Galaxy 手機、Samsung Health 應用程式及 Samsung 帳戶。

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