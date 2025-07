Andersen Consulting erweitert sein Netzwerk um das Unternehmen GMS

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch eine Zusammenarbeit mit GMS, einem Cybersicherheitsintegrator mit Hauptsitz in Ecuador und Niederlassungen in Kolumbien und Peru.

GMS wurde 1978 gegründet und wird von Esteban Lubensky, Executive President, geleitet. Das Unternehmen ist für seine Expertise in den Bereichen Managed SOC, Incident Response, Ethical Hacking, IT-Governance und Compliance bekannt. Das Unternehmen unterstützt Kunden auch bei der Anschaffung, Implementierung und Verwaltung führender Cybersicherheitstechnologien und arbeitet dabei vor allem mit mittleren bis großen Unternehmen, insbesondere aus dem Finanz- und öffentlichen Sektor, zusammen.

„Wir treiben die kontinuierliche Verbesserung des Cyber-Risikomanagements voran, indem wir praktische, anpassungsfähige Lösungen entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten sind“, erklärte Esteban. „Als Partnerunternehmen von Andersen Consulting freuen wir uns darauf, unsere Reichweite über Lateinamerika hinaus auszubauen und unser Engagement für die Bereitstellung hochwertiger, ergebnisorientierter Dienstleistungen zu verstärken.“

„Die umfassende Erfahrung und technische Kompetenz von GMS stärken die Kompetenzen von Andersen Consulting im Bereich Cybersicherheit“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihre Fachkompetenz stärkt unsere Fähigkeit, Kunden in einem sich ständig wandelnden Geschäftsumfeld mit maßgeschneiderten, effektiven Lösungen zu unterstützen.“

