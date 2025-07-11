iFIT携手Samsung Health，共同为全球数百万用户带来个性化健身与健康体验

纽约布鲁克林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球互联健身与互动内容领域的领导者iFIT今日宣布与全球知名科技品牌Samsung Health达成开创性战略合作。此次合作旨在重新定义全球数百万用户对个性化健康与健身体验的认知与方式。

Samsung移动业务高级副总裁兼数字健康团队负责人Dr. Hon Pak表示：“我们与iFIT的合作充分体现了Samsung致力于全民预防型健康与健身的坚定承诺。通过Samsung Health，我们希望为用户提供高度个性化的健身体验，帮助他们养成更健康的生活方式，全面提升身心福祉。未来，我们将把iFIT的智能健身设备与专业教练打造的优质内容融入Galaxy生态系统，共同推动个性化互联健身的未来发展。”

Samsung Health是一款直观、全方位的一体化健康管理平台，旨在帮助用户实现健康与健身目标1。该平台整合来自多个渠道的数据，包括兼容的Samsung Galaxy可穿戴设备（如Galaxy Ring与Galaxy Watch）采集的信息，提供睡眠指导、健康追踪与个性化界面，甚至支持用药管理2和健康记录管理3。用户可通过兼容的Galaxy设备5跟踪健康成果，查看详细报告，并获得AI驱动的个性化建议4。如今，借助与iFIT的合作，Samsung Health将为用户提供更多有力工具，助力他们持续迈向健康目标6。

iFIT健身体验将于今年秋季率先面向Samsung Health用户推出，届时用户可通过订阅月度或年度计划，直接在Samsung Health应用程序中畅享精选iFIT健身课程。Samsung Health用户将能够探索iFIT庞大的课程资源库，内容涵盖力量训练、瑜伽、普拉提、有氧运动、恢复训练、正念冥想、高强度间歇训练（HIIT）及芭蕾塑形等多个领域。此外，iFIT还计划将其健身内容与Samsung Galaxy设备深度整合，并支持协同使用iFIT智能健身设备（如NordicTrack和ProForm）。

iFIT首席执行官Kevin Duffy表示：“个性化健康正是未来的发展方向。通过与Samsung Health的合作，我们正在帮助全球数以百万计的人们迈向更健康、更平衡的生活方式。iFIT的内容激发了用户的锻炼热情，而借助实时数据，我们不仅关注重复次数或心率，而是提供更智能、更直观的指导，真正驱动用户取得实际成果。”

通过此次合作，iFIT的互动训练课程、恢复计划及正念体验将以多种语言在澳大利亚、加拿大、法国、德国、印度、意大利、新西兰、西班牙、英国和美国陆续上线，服务全球更多用户。

关于iFIT Inc.

iFIT Inc.是全球健身科技领域的领导者，其率先推动互联健身的发展，致力于帮助人们实现更长久、更健康的生活。iFIT拥有遍布全球超过600万名运动爱好者的社区，通过其平台为用户在家中、外出途中或健身房中提供沉浸式、个性化的训练体验。iFIT平台融合专有软件、创新硬件与丰富内容，构建起完整的生态系统，并通过旗下品牌NordicTrack、ProForm、Freemotion及iFIT应用程序生动呈现健身体验。无论是有氧训练、力量训练还是身体恢复，iFIT都能为不同阶段的健身者提供全面支持，助力他们持续进步，迈向健康目标。欲了解更多信息，欢迎访问iFIT.com。

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1Samsung Health的追踪功能仅用于一般的健康与健身管理，不可用于任何疾病或病症的检测、诊断、治疗、监测或管理。通过设备或应用程序获取的任何与健康相关的信息均不应视为医疗建议。用户如有健康方面的疑虑，应咨询专业医生的意见。

2Samsung Health的用药管理功能旨在帮助用户管理个人用药清单及服药时间表。相关信息内容基于Elsevier、KPIC和Tata 1mg提供的权威资料授权编制而成。

3Samsung Health电子健康档案功能由b.well提供技术支持。该功能基于b.well Connected Health技术，帮助用户在一个便捷平台中集中查看所有医疗记录。该功能不应用于行医活动，也不应作为制定医疗决策的依据。

4Galaxy AI功能需配合兼容的Samsung Galaxy手机、Samsung Health应用程序及Samsung账户使用，方可实现数据追踪。

5需使用6.30 或以上版本的Samsung Health应用程序。睡眠指导功能需至少7天的睡眠数据，其中包含2天休息日数据。

6需配合兼容的Samsung Galaxy手机、Samsung Health应用程序及Samsung账户使用。

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