iFIT se asocia con Samsung Health para llevar el fitness y el bienestar personalizados a millones de personas por todo el mundo

BROOKLYN, Nueva York--(BUSINESS WIRE)--iFIT, líder mundial en fitness conectado y contenidos interactivos, acaba de anunciar una innovadora asociación con Samsung Health, uno de los referentes más aclamados del mundo en tecnología. Esta colaboración estratégica pretende redefinir la forma en que millones de usuarios de todo el mundo experimentan la salud y el bienestar personalizados.

«Nuestra colaboración con iFIT pone en evidencia el compromiso inquebrantable de Samsung con la salud preventiva y la forma física para todas las personas. A través de Samsung Health, nuestro objetivo es ofrecer experiencias de fitness altamente personalizadas que permitan adoptar comportamientos más saludables y mejorar el bienestar. Próximamente, al integrar los equipos inteligentes de iFIT y sus atractivos contenidos creados por entrenadores de fitness para el ecosistema Galaxy, configuraremos conjuntamente el futuro del fitness conectado personalizado», explica el Dr. Hon Pak, vicepresidente sénior y responsable del equipo de salud digital del negocio móvil de Samsung.

Samsung Health es una plataforma intuitiva todo en uno diseñada para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de salud y bienestar.1 Al integrar datos de varias fuentes, incluidos los capturados en dispositivos tecnológicos ponibles Samsung Galaxy compatibles como Galaxy Ring y Galaxy Watch, Samsung Health proporciona un seguimiento del sueño y del bienestar, además de una interfaz personalizada que puede incluso ayudar a los usuarios a gestionar medicamentos2 y registros de salud.3 Los usuarios pueden realizar un seguimiento de sus resultados, revisar informes detallados y recibir orientación impulsada por IA4 en sus dispositivos Galaxy compatibles.5 Y ahora, a través de esta asociación con iFIT, los usuarios tienen más herramientas a su disposición conforme avanzan hacia sus objetivos de salud.6

La experiencia iFIT llegará a los usuarios de Samsung Health este otoño, con entrenamientos iFIT específicos disponibles directamente en la aplicación Samsung Health por una cuota mensual o anual. Los usuarios de Samsung Health descubrirán la amplia biblioteca de contenidos de iFIT sobre fuerza, yoga, pilates, cardio, recuperación, mindfulness, HIIT y ejercicios de barra. También está previsto que iFIT pueda integrarse con los dispositivos Samsung Galaxy que incluyen equipos de fitness compatibles con iFIT, como NordicTrack y ProForm.

«El bienestar personalizado es el futuro y, junto con Samsung Health, estamos ayudando a millones de personas a llevar una vida más sana y equilibrada en todo el mundo», señaló Kevin Duffy, director ejecutivo de iFIT. «Nuestro contenido iFIT motiva a la gente a hacer más ejercicio. El uso de datos en tiempo real para ir más allá de las repeticiones y las frecuencias cardíacas ofrece una guía más inteligente e intuitiva que impulsa realmente los resultados».

Gracias a esta asociación, los entrenamientos interactivos, los programas de recuperación y las experiencias de mindfulness de iFIT estarán disponibles en varios idiomas en Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Acerca de iFIT Inc.

iFIT Inc. es líder mundial en tecnología de fitness, pionera en el fitness conectado que ayuda a las personas a vivir más tiempo y de forma más saludable. Con una comunidad de más de 6 millones de atletas en todo el mundo, iFIT ofrece experiencias de entrenamiento inmersivas y personalizadas en casa, sobre la marcha y en el gimnasio. Impulsada por un completo ecosistema de software propio, hardware innovador y contenidos atractivos, la plataforma iFIT da vida al fitness a través de su cartera de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion y la aplicación iFIT. Desde el entrenamiento cardiovascular y de fuerza hasta la recuperación, iFIT capacita a los atletas en cada etapa de su experiencia de fitness. Para obtener más información, visite iFIT.com.

________________________

1 Las funciones de seguimiento de Samsung Health están pensadas únicamente para fines generales de bienestar y forma física. No están diseñadas para su uso en la detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento o control de ninguna afección médica o enfermedad. Cualquier información relacionada con la salud a la que se acceda a través del dispositivo y la aplicación no debe tratarse como un consejo médico. Los usuarios deben consultar a un médico.

2 La función Samsung Health Medications está pensada para ayudar a los usuarios a gestionar su lista de medicamentos y sus horarios. La información proporcionada es contenido basado en la evidencia con licencia de Elsevier, KPIC y Tata 1mg.

3 Samsung Health Records está impulsado por b.well. Samsung Health Records utiliza la tecnología b.well Connected Health para ofrecer servicios que permiten a los usuarios ver todos sus historiales médicos en una única y cómoda ubicación. Esta función no debe utilizarse para ejercer la medicina ni como base para tomar decisiones médicas.

4 La plataforma Galaxy AI realiza un seguimiento de los datos y requieren un teléfono Samsung Galaxy compatible, la aplicación Samsung Health y una cuenta Samsung.

5 Requiere la aplicación Samsung Health versión 6.30 o posterior. El seguimiento del sueño requiere datos de sueño de al menos 7 días, incluidos 2 días sin actividad.

6 Requiere un teléfono Samsung Galaxy compatible, la aplicación Samsung Health y una cuenta Samsung.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.