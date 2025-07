iFIT s'associe à Samsung Health pour offrir à des millions de personnes à travers le monde des services personnalisés de fitness et de bien-être

BROOKLYN, New York--(BUSINESS WIRE)--iFIT, leader mondial du fitness connecté et du contenu interactif, a annoncé aujourd'hui un partenariat innovant avec Samsung Health, l'un des noms les plus reconnus au monde en matière de technologie. Cette collaboration stratégique vise à redéfinir la façon dont des millions d'utilisateurs à travers le monde vivent la santé et le bien-être personnalisés.

« Notre collaboration avec iFIT souligne l'engagement indéfectible de Samsung en faveur de la santé préventive et du fitness pour tous. Grâce à Samsung Health, nous souhaitons offrir des expériences de fitness hautement personnalisées qui permettent aux gens d'adopter des comportements plus sains et d'améliorer leur bien-être. Dans un avenir proche, en intégrant l'équipement intelligent d'iFIT et son contenu attractif créé par des entraîneurs de fitness pour l'écosystème Galaxy, nous modelons ensemble l'avenir du fitness personnalisé et connecté », déclare le Dr Hon Pak, vice-président senior et responsable de l'équipe de santé numérique pour l'activité mobile de Samsung.

Samsung Health est une plateforme intuitive tout-en-un conçue pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de bien-être.1 En intégrant des données issues de plusieurs sources, notamment celles capturées par les wearables Samsung Galaxy compatibles, tels que Galaxy Ring et Galaxy Watch, Samsung Health propose un coaching du sommeil, un suivi du bien-être et une interface personnalisée qui peut même aider les utilisateurs à gérer leurs médicaments 2 et leurs dossiers médicaux.3 Les utilisateurs peuvent suivre leurs résultats, consulter des rapports détaillés et recevoir une orientation alimentée par l'IA4 sur leurs appareils Galaxy compatibles5. Désormais, grâce à ce partenariat avec iFIT, les utilisateurs ont plus d'outils à leur disposition pour atteindre leurs objectifs de santé.6

L'expérience iFIT sera proposée aux utilisateurs de Samsung Health cet automne, avec des séances d'entraînement iFIT sélectionnées, disponibles directement sur l'application Samsung Health, moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Les utilisateurs de Samsung Health pourront découvrir la vaste bibliothèque de contenus iFIT sur la musculation, le yoga, le Pilates, le cardio, le fitness, la pleine conscience, le HIIT et les exercices à la barre. iFIT prévoit d'intégrer les appareils Samsung Galaxy avec des équipements de fitness compatibles iFIT, tels que NordicTrack et ProForm.

« Le bien-être personnalisé c'est l'avenir et, en collaboration avec Samsung Health, nous aidons des millions de personnes à mener une vie plus saine et plus équilibrée à travers le monde », a déclaré Kevin Duffy, CEO d'iFIT. « Notre contenu iFIT incite les gens à s'entraîner davantage. L'utilisation de données en temps réel, au-delà des répétitions et des fréquences cardiaques, offre des conseils plus intelligents et plus intuitifs qui permettent d'atteindre des résultats ».

Grâce à ce partenariat, les séances d'entraînement interactives, les programmes de récupération et les expériences de pleine conscience d'iFIT seront disponibles en plusieurs langues en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos d'iFIT Inc.

iFIT Inc. est un leader mondial de la technologie du fitness, pionnier du fitness connecté pour aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Avec une communauté de plus de 6 millions d'athlètes à travers le monde, iFIT offre des expériences d'entraînement immersives et personnalisées chez soi, en déplacement et en salle de sport. Alimentée par un écosystème complet de logiciels propriétaires, de matériel innovant et de contenu attractif, la plateforme iFIT donne vie au fitness grâce à son portefeuille de marques : NordicTrack, ProForm, Freemotion et l'application iFIT. De l'entraînement cardio et musculaire à la récupération, iFIT permet aux athlètes de progresser à chaque étape de leur parcours fitness. Pour plus d'informations, rendez-vous sur iFIT.com.

________________________

1 Les caractéristiques du suivi de Samsung Health sont uniquement destinées à des fins de bien-être général et de fitness. Elles ne sont pas destinées à la détection, au diagnostic, au traitement, à la surveillance ou à la gestion d'un état pathologique ou d'une maladie. Toute information relative à la santé accessible par le biais du dispositif et de l'application ne doit pas faire office de conseil médical. Les utilisateurs doivent demander l'avis d'un médecin.

2 La fonction Médicaments de Samsung Health a pour but d'aider les utilisateurs à gérer leur liste de médicaments et leur emploi du temps. Les informations fournies sont fondées sur des données probantes et proviennent d'Elsevier, du KPIC et de Tata 1mg.

3 Samsung Health Records est alimenté par b.well. Samsung Health Records utilise la technologie Connected Health de b.well pour fournir des services qui permettent aux utilisateurs de consulter tous leurs dossiers médicaux à partir d'un même emplacement. Cette fonction ne doit pas être utilisée pour exercer la médecine ni comme base de décisions médicales.

4 Les fonctions Galaxy AI suivent les données et nécessitent un téléphone Samsung Galaxy compatible, l'application Samsung Health et un compte Samsung.

5 Requiert la version 6.30 ou ultérieure de l'application Samsung Health. Le coaching du sommeil nécessite des données de sommeil d'au moins 7 jours, dont 2 jours de repos.

6 Requiert un téléphone Samsung Galaxy compatible, l'application Samsung Health et un compte Samsung.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.