Andersen Consulting fait progresser la présence de la cybersécurité avec 10Guards

Créée en 2017, 10Guards fournit des services de cybersécurité personnalisés, y compris des audits de conformité, des évaluations des lacunes, et des conseils stratégiques pour renforcer la posture de sécurité. La société fournit également un soutien en cybersécurité externalisé, par le biais de responsables de la sécurité informatique (RSI) virtuels, de l’optimisation des Centres d’opérations de sécurité à des fins de détection et de riposte plus efficaces ; et des services de piratage contrôlé, tels que les tests de pénétration, les simulations d’ingénierie sociale, et les évaluations de la sécurité des applications dans les environnements Web, mobiles et cloud.

« Dans l’environnement numérique actuel, la résilience cyber n’est pas une option facultative : elle est fondamentale », a déclaré Vitaliy Yakushev, PDG de 10Guards. « Notre objectif est de fournir aux organisations des informations claires et exploitables, qui non seulement les protègent des menaces en constante évolution, mais qui leur donnent également les moyens de se développer en toute sécurité. Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet de faire bénéficier une plus vaste audience mondiale, en générant des résultats plus percutants dans le domaine de la cybersécurité. »

« 10Guards ajoute un autre niveau d’expertise à nos capacités en matière de cybersécurité, particulièrement dans le domaine de la contre-offensive et de la riposte post-incident », a fait savoir Mark L. Vorsatz, PDG d’Andersen à l’échelle mondiale. « Son approche pragmatique et son expérience confirmée dans le domaine de la navigation des risques cyber complexes renforcent davantage notre capacité à protéger les écosystèmes numériques des clients et assurer la continuité des activités. Grâce à cette collaboration, nous sommes en meilleure position pour livrer en toute souplesse des stratégies de sécurité résilientes, prêtes à affronter l’avenir, tous secteurs confondus. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les affaires, la technologie, la transformation par l’IA et les solutions en capital humain. Andersen Consulting s’intègre au modèle de services multidimensionnel. Andersen Global, fournissant des services de niveau international en consultation, fiscalité, droit, évaluation, mobilité internationale et services-conseils, sur une plateforme mondiale réunissant plus de 20 000 professionnels dans plus de 500 emplacements grâce à ses sociétés membres et ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui offre des solutions de services-conseils par l’intermédiaire de ses sociétés membres et ses sociétés collaboratrices à l’échelle mondiale.

