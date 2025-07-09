Venture Global与SEFE宣布扩大液化天然气合作关系

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)与Securing Energy for Europe GmbH (SEFE)今日宣布敲定一项协议，根据该协议，SEFE的子公司SEFE Energy GmbH将在20年内从Venture Global的第三个项目——CP2 LNG额外采购每年75万吨的液化天然气(LNG)。今天的公告对双方于2023年签署的现有购销协议进行了修订，将SEFE从CP2 LNG采购的LNG总量提升至每年300万吨。

Venture Global有望成为德国最大的LNG供应商，其与SEFE和EnBW签署的20年期承购协议总规模达每年500万吨。除现有长期协议外，Venture Global迄今已通过其Calcasieu Pass和Plaquemines LNG设施向德国供应了近80批LNG，足以为800万户德国家庭提供一年的电力。

Venture Global首席执行官Mike Sabel表示：“Venture Global很高兴能扩大与德国及SEFE的战略合作伙伴关系，不仅为德国，也为欧洲其他天然气市场在保障能源供应安全与可负担性方面发挥主导作用。”

SEFE是一家德国国有企业，是CP2项目在欧洲、亚洲及全球其他地区的众多世界级LNG客户之一。因此，CP2项目对全球能源供应与安全具有重要战略意义。截至目前，CP2一期项目已售出约每年1150万吨的产能，这使得Venture Global所有项目的总签约产能达到每年4150万吨。

关于Venture Global

Venture Global是一家长期、低成本美国LNG供应商，其产品来自资源丰富的北美天然气盆地。Venture Global的业务涵盖整个LNG供应链的资产，包括LNG生产、天然气运输、航运和再气化。Venture Global的第一座设施Calcasieu Pass于2022年1月开始生产LNG，并于2025年4月实现商业运营。公司的第二座设施Plaquemines LNG于2024年12月实现了LNG的首次生产。公司目前正在建设和开发超过1亿吨/年的铭牌产能，为全球提供清洁、经济的能源。Venture Global正在其每个LNG设施开发碳捕集与封存项目。

关于SEFE

SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE)是一家由德意志联邦共和国控股的综合性能源公司，活跃于能源价值链的多个环节。公司总部位于德国柏林，拥有1500多名员工，在德国市场的业务覆盖最为广泛，为工业客户和市政公用事业公司供应能源。SEFE是一家中游企业，专注于能源贸易与组合管理、销售、存储及管道基础设施领域。SEFE在保障德国和欧洲的稳定能源供应方面发挥着关键作用。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。我们打算使此类前瞻性陈述适用经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（简称“《交易法》”）第21E条中包含的关于前瞻性陈述的安全港条款。除了关于历史事实的陈述外，本文所包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可通过“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“推测”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“持续”等术语及其否定形式或其他类似术语加以识别。

这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响，可能包括有关我们的未来业绩、合同、预期增长战略和影响公司业务的趋势预测的陈述。这些陈述仅基于我们当前对未来事件的预期和预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。这些因素包括：我们需要筹集大量额外资金完成未来项目及相关资产建设，且可能无法以可接受的条款或根本无法获得融资；可能无法准确估算项目成本，且天然气管道及连接工程的建设和运营可能因监管审批、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、操作风险等因素导致成本超支和延误；全球贸易动态、国际贸易协定及美国贸易政策（包括关税影响）的不确定性；项目的成功完成依赖工程总承包商(EPC)及其他承包商，可能面临承包商无法履行合同义务的风险；各类经济和政治因素，包括环保或公共利益团体的反对，或缺乏地方政府和社区支持，可能对项目审批、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响；以及与在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告“第1A项—风险因素”及后续SEC报告中讨论的其他风险相关的因素。

本文包含的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，且以发布当日我们认为合理的假设为基础。除非法律可能要求，否则我们不承担更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。

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