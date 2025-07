PharmaJet® conclut un accord MOU avec l’UPA égyptienne et EVA Pharma pour fournir des systèmes d’administration sans aiguille pour la vaccination de routine en Égypte

GOLDEN, Colorado et LE CAIRE--(BUSINESS WIRE)--PharmaJet®, une société qui s’efforce d’améliorer les performances et les résultats des produits injectables grâce à sa technologie d’injection sans aiguille, a annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole d’accord (MoU) avec l’Autorité égyptienne d’approvisionnement unifiée (UPA) et EVA Pharma, l’une des principales sociétés pharmaceutiques à l’origine de l’innovation et de l’accès aux soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique, afin d’étudier l’intégration de l’administration sans aiguille du vaccin antipoliomyélitique inactivé dans le programme de vaccination systématique de l’Égypte. La cérémonie de signature a eu lieu au Caire, lors de la conférence sur les soins de santé African Health ExCon, le 26 juin. L’accord comprend des dispositions relatives à la distribution, au transfert de technologie, à la fabrication et au développement de nouveaux produits pharmaceutiques, ainsi qu’à la collaboration visant à accroître l’accès aux vaccins sans aiguille en Égypte et dans la région.

L’UPA cherche à intégrer de nouvelles technologies dans son portefeuille, dans le but d’étendre les avantages de la vaccination contre certains agents infectieux, d’améliorer la préparation aux pandémies, de réduire le coût total de la vaccination et d’améliorer les taux de change. L’adoption de ® offre plusieurs avantages stratégiques pour l’Égypte, notamment une réduction substantielle des coûts de vaccination de 38 % ou plus sur six ans1,une diminution de la réticence à la vaccination2,3 , une augmentation de la couverture 2 et la possibilité de localiser la technologie médicale.

EVA Pharma est une société leader dans la fabrication de produits pharmaceutiques et d’appareils médicaux qui possède une vaste expérience dans la fabrication, l’enregistrement, la commercialisation et la promotion de produits pharmaceutiques. « Cette collaboration peut transformer la vaccination en la rendant plus sûre, plus accessible et moins douloureuse pour les enfants et les soignants », a indiqué Nicolas Boege, directeur du développement commercial et corporate mondial chez EVA Pharma. « En introduisant cette technologie, parallèlement au transfert de technologie et à la fabrication localisés, EVA Pharma s’engage à développer une innovation qui renforce les systèmes de santé publique. Nous sommes fiers de collaborer avec l’UPA et PharmaJet pour localiser l’administration sans aiguille et accélérer son intégration dans les programmes de vaccination en Égypte et au-delà. »

L’adoption et l’introduction de Tropis, accompagnées d’un transfert de technologie de fabrication, pourraient permettre à l’UPA d’atteindre son objectif de devenir le leader de l’excellence en matière de vaccination et une plaque tournante de la fabrication de produits sans aiguille pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. L’initiative actuelle renforcera la préparation aux pandémies, réduira les coûts de vaccination et soutiendra le projet d’assurance maladie universelle en Égypte. Elle souligne également l’importance cruciale des 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant, en s’appuyant sur les efforts antérieurs de l’initiative présidentielle « 1 000 jours d’or ».

« Cette collaboration avec l’UPA et EVA Pharma pourrait permettre aux enfants égyptiens de bénéficier des avantages de l’administration intradermique (ID), qui réduit la douleur et le temps d’administration. L’UPA bénéficiera de réductions de coûts et d’opportunités de développement et de fabrication de nouveaux produits pharmaceutiques grâce à l’administration sans aiguille, et nous serions ravis d’étendre les applications commerciales de PharmaJet en Égypte et dans la région. C’est une situation gagnant-gagnant pour tous », a indiqué Paul LaBarre, vice-président du développement commercial chez PharmaJet. « Nous sommes impatients de contribuer au développement de la petite enfance dans cette région en renforçant l’impact positif de la vaccination sans aiguille. »

Tropis ID est largement utilisé pour l’administration du vaccin antipoliomyélitique inactivé dans le cadre de campagnes et d’activités de vaccination supplémentaires. Il a été rigoureusement évalué dans le cadre d’une vaccination de routine dans deux études récemment publiées qui ont montré une acceptabilité supérieure à 94 % parmi les professionnels de santé et les soignants3, une réduction du temps d’administration 3 et une réduction de plus de 50 % des effets indésirables de la vaccination par rapport à l’administration intradermique avec une aiguille4 .

Veuillez consulter le mode d’emploi pour garantir la sécurité des injections et connaître les risques.

À propos de PharmaJet

La mission de PharmaJet est d’améliorer les performances et les résultats des produits injectables grâce à notre technologie qui active mieux le système immunitaire. Nous nous engageons à aider nos partenaires à atteindre leurs objectifs en matière de recherche et de commercialisation tout en ayant un impact sur la santé publique. Les systèmes d’administration de précision PharmaJet Precision Delivery Systems™ peuvent améliorer l’efficacité des vaccins, offrir une expérience préférable aux patients et aux soignants, et constituer une voie éprouvée vers la commercialisation. Ils sont également sûrs, rapides et faciles à utiliser. Tropis® ID est certifié CE et PQS par l’OMS pour les injections intradermiques et est disponible dans le commerce pour les programmes de vaccination mondiaux. Pour plus d’informations ou si vous souhaitez établir un partenariat avec PharmaJet, veuillez consulter le site https://www.pharmajet.comou contacter PharmaJet ici. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de l’Autorité égyptienne unifiée pour les achats (UPA)

L’Autorité égyptienne unifiée pour les achats (UPA) est une entité gouvernementale créée pour rationaliser et améliorer l’achat de fournitures médicales, de produits pharmaceutiques et de technologies de santé en Égypte. Son objectif principal est d’améliorer l’efficacité et l’efficience du secteur des soins de santé en garantissant l’acquisition rapide et rentable des ressources nécessaires. L’UPA est un élément clé de la Vision 2030 de l’Égypte pour une couverture sanitaire universelle.

À propos d’EVA Pharma

EVA Pharma se consacre à l’amélioration de l’accès à des médicaments abordables et de haute qualité dans le monde entier, en se concentrant sur trois piliers fondamentaux : l’innovation, le développement et l’accès durable. La société exploite une technologie de pointe dans deux centres de recherche, apportant des capacités uniques au Moyen-Orient et en Afrique, notamment dans le domaine de la recherche et du développement de l’ARNm, de la prédiction par IA aux produits biologiques. Avec une équipe de 5 000 professionnels, EVA Pharma produit plus d’un million de produits de santé par jour dans quatre sites de fabrication ultramodernes, reconnus internationalement pour leur innovation et approuvés par plusieurs agences réglementaires. Guidée par une volonté sans faille d’assurer un accès durable à des domaines thérapeutiques urgents et non satisfaits, la société propose un portefeuille de produits axé sur douze domaines thérapeutiques : anti-infectieux, santé métabolique, os, neurosciences, oncologie, respiratoire, gynécologie, urologie et andrologie, pédiatrie, ophtalmologie, tractus gastro-intestinal et médecine familiale, afin de répondre à la demande locale et internationale. EVA Pharma est l’une des sociétés de soins de santé qui connaît la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Afrique, avec une présence panafricaine étendue et des activités dans plus de 70 pays à travers le monde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://www.evapharma.com/en.

