Venture Global et SEFE annoncent l'extension de leur partenariat dans le domaine du GNL

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) et Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) ont annoncé la finalisation d'un accord en vertu duquel la filiale de SEFE, SEFE Energy GmbH, achètera 0,75 million de tonnes supplémentaires par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) à CP2 LNG, le troisième projet de Venture Global, pendant 20 ans. L'annonce d'aujourd'hui modifie l'accord d'achat et de vente existant signé par les deux sociétés en 2023, portant le volume total de GNL acheté par SEFE à CP2 LNG à 3,0 MTPA.

Venture Global devrait devenir le plus grand fournisseur de GNL d'Allemagne, avec un total de 5 MTPA d'accords d'achat sur 20 ans signés avec SEFE et EnBW. En plus de ses accords à long terme existants, Venture Global a jusqu'à présent fourni à l'Allemagne près de 80 cargaisons de GNL provenant de ses installations de Calcasieu Pass et Plaquemines LNG, soit suffisamment pour alimenter 8 millions de domiciles allemands pendant un an.

« Venture Global se réjouit d'étendre son partenariat stratégique avec l'Allemagne et SEFE et de jouer un rôle de premier plan dans la sécurité de l'approvisionnement énergétique et l'accessibilité des prix, non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour le reste du marché gazier européen », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global.

SEFE, une entreprise publique allemande, fait partie des nombreux clients de classe mondiale de CP2 en Europe, en Asie et dans le reste du monde. CP2 est donc un projet stratégique pour l'approvisionnement et la sécurité énergétiques mondiaux. À ce jour, environ 11,5 MTPA de la phase 1 de CP2 ont été vendues, portant la capacité totale contractuelle de tous les projets de Venture Global à 41,5 MTPA.

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. Les activités de Venture Global comprennent des actifs couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en GNL, y compris la production de GNL, le transport de gaz naturel, l’expédition maritime et la regazéification. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé à produire du GNL en janvier 2022 et a démarré ses activités commerciales en avril 2025. La deuxième installation de l’entreprise, Plaquemines LNG, a réalisé sa première production de GNL en décembre 2024. La société construit et développe actuellement plus de 100 MTPA de capacité de production nominale pour fournir une énergie propre et abordable au monde. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de SEFE

SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) est une société énergétique intégrée détenue par la République fédérale d'Allemagne, active à différents niveaux de la chaîne de valeur. Basée à Berlin, en Allemagne, la société compte plus de 1 500 employés et est principalement présente en Allemagne, où elle approvisionne des clients industriels et des services publics municipaux. SEFE est une entreprise midstream spécialisée dans le négoce et la gestion de portefeuille, la vente, le stockage et les infrastructures de pipelines. SEFE joue un rôle essentiel dans la stabilité de l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne et de l'Europe.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, que nous considérons comme couvertes par les dispositions de règle refuge relatives aux déclarations prévisionnelles prévues à l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et à l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations contenues dans le présent document, à l’exception de celles portant sur des faits historiques, sont considérées comme des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par l’emploi du futur ou du conditionnel, l’emploi de termes tels que « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « projeter », « avoir l’intention de », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « cible », « continuer », ainsi que par la forme négative de ces expressions, ou d’autres formulations similaires.

Ces déclarations prospectives, qui sont assujetties à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclarations portant sur notre performance future, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipées ainsi que les tendances prévues susceptibles d’avoir un impact sur notre activité. Ces déclarations ne sont que des prévisions fondées sur nos attentes actuelles et des projections concernant des événements futurs. Plusieurs facteurs importants pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives et nos résultats, notre niveau d’activité, notre performance ou nos réalisations dans la réalité. Ces facteurs incluent notamment : notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et finaliser nos projets futurs et les actifs connexes, ainsi que notre incapacité potentielle à obtenir de tels financements à des conditions acceptables, voire à les obtenir tout court ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, ainsi que le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements aux pipelines pour nos projets entraînent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des approbations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d’œuvre, à la pénurie de travailleurs qualifiés, aux aléas opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude entourant l’avenir de la dynamique commerciale internationale, les accords de commerce international et la position des États-Unis en matière de commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) et d’autres entrepreneurs pour mener à bien nos projets, y compris l’éventuelle incapacité de ces partenaires à s’acquitter de leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’intérêt public, ou encore l’absence de soutien de la part des gouvernements locaux et des communautés, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur l’obtention des autorisations requises, le calendrier ou l’ensemble des activités de développement, de construction et d’exploitation de nos projets ; ainsi que les risques liés à d’autres facteurs présentés à la « Rubrique 1A – Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), ainsi que dans tout rapport subséquent déposé auprès de la SEC.

Toute déclaration prospective contenue dans le présent document n’est valable qu’à la date de publication du présent communiqué de presse et repose sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables à cette date. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte de circonstances ou d’événements ultérieurs, sauf dans les cas où la loi l’exigerait.

