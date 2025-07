Venture Global e SEFE annunciano l'espansione della collaborazione per il GNL

ARLINGTON, Virginia--( BUSINESS WIRE )--Venture Global Inc. ("Venture Global") oggi ha annunciato che la sua controllata Venture Global Plaquemines LNG, LLC ("VGPL") ha chiuso un'offerta di obbligazioni senior garantite per un importo nominale complessivo del valore di 2.500.000.000 dollari, emesse in due serie: (i) una serie di obbligazioni senior garantite al 7,50% con scadenza 2033 per un importo nominale complessivo di 1.250.000.000 dollari (le "obbligazioni 2033") e (ii) una serie di obbliga...