Venture Global與SEFE宣布擴大液化天然氣合作關係

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)與Securing Energy for Europe GmbH (SEFE)今日宣布敲定一項協議，根據該協議，SEFE的子公司SEFE Energy GmbH將在20年內從Venture Global的第三個專案——CP2 LNG額外採購每年75萬公噸的液化天然氣(LNG)。今天的公告對雙方於2023年簽署的現有購銷協議進行了修訂，將SEFE從CP2 LNG採購的LNG總量提升至每年300萬公噸。

Venture Global可望成為德國最大的LNG供應商，其與SEFE和EnBW簽署的20年期承購協議總規模達每年500萬公噸。除現有長期協議外，Venture Global迄今已透過其Calcasieu Pass和Plaquemines LNG設施向德國供應了近80批LNG，足以為800萬戶德國家庭提供一年的電力。

Venture Global執行長Mike Sabel表示：「Venture Global欣然擴大與德國及SEFE的策略性合作夥伴關係，不僅為德國，也為歐洲其他天然氣市場在保障能源供應安全與可負擔性方面扮演主導角色。」

SEFE是一家德國國有企業，是CP2專案在歐洲、亞洲及全球其他地區的眾多世界一流LNG客戶之一。因此，CP2專案對全球能源供應與安全具有重要策略意義。截至目前，CP2一期專案已售出約每年1150萬公噸的產能，這使得Venture Global所有專案的總簽約產能達到每年4150萬公噸。

關於Venture Global

Venture Global是一家長期、低成本美國LNG供應商，其產品來自資源豐富的北美天然氣盆地。Venture Global的業務涵蓋整個LNG供應鏈的資產，包括LNG生產、天然氣運輸、航運和再氣化。Venture Global的第一座設施Calcasieu Pass於2022年1月開始生產LNG，並於2025年4月實現商業營運。公司的第二座設施Plaquemines LNG於2024年12月實現了LNG的首次生產。公司目前正在建設和開發超過1億公噸/年的銘牌產能，為全球提供潔淨、經濟的能源。Venture Global正在其每個LNG設施開發碳捕集與封存專案。

關於SEFE

SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE)是一家由德意志聯邦共和國控股的綜合性能源公司，活躍於能源價值鏈的多個環節。公司總部位於德國柏林，擁有1500多名員工，在德國市場的業務涵蓋最為廣泛，為工業客戶和市政公用事業公司供應能源。SEFE是一家中游企業，專注於能源貿易與組合管理、銷售、儲存及管道基礎建設領域。SEFE在保障德國和歐洲的穩定能源供應方面扮演著關鍵角色。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。我們打算使此類前瞻性陳述適用經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（簡稱「《交易法》」）第21E條中包含的關於前瞻性陳述的安全港條款。除了關於歷史事實的陳述外，本文所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「或許」、「將」、「能夠」、「應該」、「預期」、「計畫」、「推測」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「持續」等術語及其否定形式或其他類似術語加以辨識。

這些前瞻性陳述受風險、不確定性和關於我們的假設的影響，可能包括有關我們的未來業績、合約、預期成長策略和影響公司業務的趨勢預測的陳述。這些陳述僅依據我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就大相逕庭。這些因素包括：我們需要募集大量額外資金完成未來專案及相關資產建設，且可能無法以可接受的條款或根本無法獲得融資；可能無法準確估算專案成本，且天然氣管道及連接工程的建設和營運可能因監管批准、開發風險、勞動力成本、技術工人短缺、操作風險等因素導致成本超支和延誤；全球貿易動態、國際貿易協定及美國貿易政策（包括關稅影響）的不確定性；專案的成功完成依賴工程總承包商(EPC)及其他承包商，可能面臨承包商無法履行合約義務的風險；各類經濟和政治因素，包括環保或公共利益團體的反對，或缺乏地方政府和社群支援，可能對專案批准、時間安排或整體開發、建設及營運產生負面影響；以及與在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告「第1A項—風險因素」及後續SEC報告中討論的其他風險相關的因素。

本文包含的任何前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況，且以發表當日我們認為合理的假設為基礎。除非法律可能要求，否則我們不承擔更新這些陳述以反映後續事件或情況的義務。

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