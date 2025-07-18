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百奧賽圖與百濟神州達成抗體分子授權合約，加快創新藥物開發

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中國北京和美國麻省劍橋--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（HKEX：02315）今日宣布與全球腫瘤治療創新公司百濟神州達成抗體分子的全球授權合約。

百濟神州此前已獲得百奧賽圖RenMice®全人抗體平台的使用授權，本次雙方在已建立的良好合作基礎上進一步將合作擴大至抗體分子授權領域，代表雙方合作的持續深化。

百奧賽圖董事長及CEO沈月雷博士表示：「百濟神州是全球藥物開發領域的領軍企業，我們欣然與其達成這一策略性合作。此次授權的多個抗體分子均源自百奧賽圖自主開發的RenMice®全人抗體發現平台，充分展現了我們賦能合作夥伴、加快創新藥物開發的能力。我們期待這些極具潛力的抗體分子能夠早日推進至臨床階段，為全球病患帶來創新治療方案。」

根據協議條款，百濟神州將向百奧賽圖支付首付款。此外，百奧賽圖還將有權獲得開發和監管里程碑付款、商業化里程碑付款，以及基於淨銷售額的權利金。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic®）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起超100萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2024年12月31日，百奧賽圖已簽署了約200項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了50多個標靶專案RenMice®平台授權開發合作，多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機構。如欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/

關於百濟神州

百濟神州是一家註冊地位於瑞士的全球腫瘤治療創新公司，專注於為全世界的癌症病患研發創新抗腫瘤藥物。透過在血液學和實體腫瘤領域豐富的產品組合，以及強大的自主研發能力和外部策略性合作，我們不斷加快開發多元、創新的藥物研發產品線，致力於為全球更多病患全面提升藥物可及性和可負擔性。在全球六大洲，我們擁有超過11,000人的團隊。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.beigene.com.cn或關注「百濟神州」微信公眾號。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

百奧賽圖聯絡方式
抗體資產和技術平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒體：pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
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