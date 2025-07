Venture Global en SEFE breiden LNG-partnerschap uit

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) bekendgemaakt dat zij een overeenkomst hebben gesloten waarbij SEFE's dochteronderneming, SEFE Energy GmbH, gedurende 20 jaar 0,75 miljoen ton per jaar (MTPA) extra vloeibaar aardgas (LNG) zal afnemen van CP2 LNG. Het gaat hier om het derde project van Venture Global. De aankondiging van vandaag wijzigt de bestaande koopovereenkomst die de bedrijven in 2023 hebben ondertekend, en verhoogt het totale volume LNG dat SEFE van CP2 LNG afneemt tot 3,0 MTPA.

Met een gecombineerde afnameovereenkomst van 5 MTPA voor 20 jaar met SEFE en EnBW, wordt Venture Global naar verwachting de grootste LNG-leverancier van Duitsland.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.