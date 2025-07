Biocytogen sluit licentieovereenkomst voor antilichamen met BeOne Medicines om ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen te versnellen

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen op basis van antilichamen stimuleert met innovatieve technologieën, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een wereldwijde licentieovereenkomst heeft gesloten met BeOne Medicines Ltd., een wereldwijd oncologiebedrijf, voor meerdere volledig humane antilichamen.

Voorafgaand aan deze licentieovereenkomst had BeOne Medicines een licentie verkregen voor het gebruik van het RenMice® volledig humaan antilichaamplatform van Biocytogen. Deze nieuwe overeenkomst bouwt voort op de bestaande samenwerking en breidt het partnerschap uit naar een antilichaamlicentie, wat de strategische relatie tussen beide bedrijven nog verder versterkt.

