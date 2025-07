Venture Global e SEFE anunciam expansão da parceria para GNL

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) anunciaram a finalização de um acordo segundo o qual a subsidiária da SEFE, SEFE Energy GmbH, comprará adicionais 0,75 milhões de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) do CP2 LNG, terceiro projeto da Venture Global, por 20 anos. O anúncio de hoje altera o acordo de compra e venda existente assinado pelas empresas em 2023, aumentando o volume total da compra de GNL do CP2 LNG pela SEFE para 3,0 MTPA.

Espera-se que a Venture Global seja a maior fornecedora de GNL da Alemanha, com combinados 5 MTPA de acordos de compra de 20 anos assinados com a SEFE e a EnBW. Além dos acordos a longo prazo existentes, até a data a Venture Global já forneceu à Alemanha quase 80 cargas de GNL das suas instalações de GNL de Calcasieu Pass e Plaquemines, suficientes para abastecer 8 milhões de lares alemães por um ano.

"A Venture Global está animada por expandir nossa parceria estratégica com a Alemanha e a SEFE, e desempenhar um papel importante em garantir a segurança do fornecimento de energia e acessibilidade não só na Alemanha, mas no resto do mercado de gás europeu", afirmou Mike Sabel, CEO da Venture Global.

A SEFE, empresa estatal alemã, está entre os vários clientes mundiais de GNL do CP2 na Europa, Ásia e resto do mundo. Da mesma forma, o CP2 é um projeto estrategicamente importante para o fornecimento e a segurança global de energia. Até a data, aproximadamente 11,5 MTPA da Fase Um do CP2 foi vendida, aumentando a capacidade total contratada para 41,5 MTPA para todos os projetos da Venture Global.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é provedora de GNL dos EUA de longo prazo e baixo custo, proveniente de bacias de gás natural ricas em recursos da América do Norte. Os negócios da Venture Global incluem ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, remessa e regaseificação. A primeira unidade da Venture Global, Calcasieu Pass, iniciou a produção de GNL em janeiro de 2022 e entrou em operação comercial em abril de 2025. A segunda unidade da empresa, Plaquemines LNG, obteve a primeira produção de GNL em dezembro de 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 100 MTPA de capacidade de produção nominal para fornecer energia limpa e acessível ao mundo. A Venture Global vem desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a SEFE

A Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) é uma empresa integrada de energia, de propriedade da República Federal da Alemanha, ativa em vários estágios na cadeia de valores. Com sede em Berlim, Alemanha, a empresa, com mais de 1.500 funcionários, tem forte presença na Alemanha, abastecendo clientes industriais e serviços municipais de utilidade pública. A SEFE é uma empresa intermediária que foca em gestão de negociação e portfólio, vendas, armazenamento e infraestrutura de gasodutos. A SEFE desempenha um papel crucial no fornecimento de estabilidade no fornecimento de energia para a Alemanha e a Europa.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas estejam amparadas pelas disposições de salvaguarda para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão modificada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, em sua versão modificada (a "Lei da Bolsa de Valores"). Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "pode", "talvez", "irá", "poderia", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "visa", "continua", a forma negativa de tais termos ou outra terminologia comparável.

Estas declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições sobre nós, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências previstas que impactam nossos negócios. Estas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam substancialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para elaborar e concluir projetos futuros e ativos relacionados, bem como nossa potencial incapacidade de garantir tal financiamento em termos aceitáveis, ou inclusive para obtê-lo de algum modo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos, e o risco de que a construção e as operações de gasodutos de gás natural e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram com custos excessivos e atrasos referentes à obtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos trabalhistas, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza quanto ao futuro da dinâmica do comércio mundial, contratos comerciais internacionais e a posição dos EUA no comércio internacional, incluindo os efeitos de tarifas; nossa dependência de nosso EPC e outros contratados para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a incapacidade potencial de nossos contratados de cumprir suas obrigações sob seus contratos; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientais ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento geral, a elaboração e a operação de nossos projetos; e riscos referentes a outros fatores discutidos no "Item 1A - Fatores de Risco" de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2024, conforme apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") e quaisquer relatórios subsequentes apresentados à SEC.

Quaisquer declarações prospectivas aqui contidas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa e se baseiam em suposições que acreditamos serem razoáveis ​​nesta data. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.