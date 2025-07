Venture Global und SEFE kündigen Erweiterung ihrer LNG-Partnerschaft an

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) und Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) haben heute den Abschluss einer Vereinbarung bekannt gegeben, im Zuge derer die Tochtergesellschaft von SEFE, die SEFE Energy GmbH, über einen Zeitraum von 20 Jahren zusätzliche 0,75 Millionen Tonnen pro Jahr (Million Tonnes per Annum, MTPA) Flüssigerdgas (Liquid Natural Gas, LNG) von CP2 LNG, dem dritten Projekt von Venture Global, beziehen wird. Durch die heute bekannt gegebene Vereinbarung wird der bestehende Kaufvertrag, den die Unternehmen im Jahr 2023 unterzeichnet haben, geändert. Die Gesamtmenge an LNG, die SEFE von CP2 LNG bezieht, erhöht sich damit auf 3,0 MTPA.

Venture Global wird voraussichtlich der größte LNG-Lieferant Deutschlands werden, da mit SEFE und EnBW Lieferverträge über insgesamt 5 MTPA mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet wurden. Über die bestehenden langfristigen Verträgen hinaus hat Venture Global bis heute beinahe 80 Ladungen LNG aus seinen LNG-Anlagen Calcasieu Pass und Plaquemines nach Deutschland geliefert, was ausreicht, um acht Millionen deutsche Haushalte ein Jahr lang zu versorgen.

„Venture Global ist erfreut, die strategische Partnerschaft mit Deutschland und SEFE auszubauen und eine führende Rolle dabei zu übernehmen, die Sicherheit der Energieversorgung und die Erschwinglichkeit von Energie nicht nur für Deutschland, sondern auch für den Rest des europäischen Gasmarktes zu gewährleisten“, sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global.

SEFE, ein Unternehmen, das sich in deutschem Staatsbesitz befindet, gehört zu den zahlreichen, erstklassigen LNG-Kunden von CP2 in Europa, Asien und dem Rest der Welt. CP2 ist daher ein strategisch wichtiges Projekt für die globale Energieversorgung und -sicherheit. Bis dato wurden rund 11,5 MTPA von CP2 Phase One verkauft, womit sich die vertraglich vereinbarte Gesamtkapazität für alle Projekte von Venture Global auf 41,5 MTPA erhöht.

Über Venture Global

Venture Global ist ein Anbieter, der langfristig und kostengünstig US-amerikanisches LNG aus den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasvorkommen bezieht. Die Geschäftstätigkeit von Venture Global umfasst Anlagen in der gesamten LNG-Lieferkette, inklusive LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, nahm im Januar 2022 ihren Betrieb auf und startete im April 2025 den kommerziellen Betrieb. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, verzeichnete im Dezember 2024 die erste LNG-Produktion. Derzeit errichtet und entwickelt das Unternehmen über 100 MTPA an nomineller Produktionskapazität, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Kohlenstoffabscheidungs- und -absorptionsprojekte.

Über SEFE

SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) ist ein integriertes Energieunternehmen, das sich im Besitz der Bundesrepublik Deutschland befindet und in verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette tätig ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, Deutschland. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist es in Deutschland am stärksten vertreten und beliefert Industriekunden und Stadtwerke. SEFE ist ein Midstream-Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Handel und Portfoliomanagement, Vertrieb, Speicherung und Pipeline-Infrastruktur liegt. SEFE spielt eine zentrale Rolle dabei, die Stabilität der Energieversorgung in Deutschland und Europa zu gewährleisten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der „Exchange Act“) enthalten sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „möglicherweise“, „eventuell“, „wird“, „könnte“, „sollte“, „erwarten“, „planen“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, ‚verfolgen‘, ‚anstreben‘, „fortsetzen“, der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkannt werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen über uns verbunden sind, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwartete Trends, die Auswirkungen auf unser Geschäft haben, enthalten. Es handelt sich bei diesen Aussagen einzig und allein um Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse beruhen. Es gibt kritische Faktoren, die zur Folge haben können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge erheblich von den Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren umfassen unseren Bedarf an großen Summen an zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung zukünftiger Projekte und damit verbundener Anlagen sowie unser potenzielles Unvermögen, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; unsere potenzielle Unfähigkeit, die mit unseren Projekten verbundenen Kosten genau abzuschätzen, und das Risiko, dass es beim Bau und Betrieb von Erdgaspipelines und Pipelineanschlüssen für unsere Projekte zu Kostenüberschreitungen und Verzögerungen aufgrund der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, der Nichtverfügbarkeit von Fachkräften, Betriebsrisiken und anderen Risiken kommt; die Ungewissheit über die zukünftige globalen Handelsdynamik, internationale Handelsabkommen und die Position der Vereinigten Staaten im internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC- und anderen Auftragnehmern, um unsere Projekte erfolgreich abzuschließen, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihre Verpflichtungen aus ihren Verträgen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich des Widerstands von Umweltschutzgruppen oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder die mangelnde Unterstützung durch lokale Regierungen und Gemeinden, die für unsere Projekte erforderlich ist, was negative Folgen in Bezug auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte haben könnte; und Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter „Punkt 1A.-Risikofaktoren“ unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden Berichte, die bei der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie verfasst wurde, und beruhen auf Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

