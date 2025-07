Valorem Reply introduceert beeldherkenning aangestuurd door AI op de wereldwijde beurzen van Art Basel

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Valorem Reply, een bedrijf dat deel uitmaakt van de Reply Group en zich toelegt op het aanbieden van innovatieve digitale oplossingen met Microsoft-technologieën, ging een samenwerking aan met Art Basel – een toonaangevende internationale kunstbeurs die tentoonstellingen host in Basel, Hongkong, Miami Beach, Parijs en Qatar – om de ervaring van bezoekers te verrijken. In partnerschap met Microsoft hebben zij Art Basel Lens ontwikkeld, een functie in de Art Basel Companion-app dat gebruik maakt van beeldherkenning om realtime informatie over kunstwerken rechtstreeks op de smartphones van bezoekers te verschaffen, zodat de werken makkelijker te verkennen zijn en men vlotter met de kunst op het scherm betrokken raakt.

Als bezoekers een kunstwerk scannen, krijgen ze een gestructureerde content over het werk, de kunstenaar en de kunstgalerij. Deze functie ondersteunt een meer autonome en vlottere verkenning van de beurs, het helpt gebruikers om zich verbonden te voelen met de kunstwerken die hun aandacht trekken, en biedt de optie om die via automatische toekenning op sociale media te delen.

Valorem Reply leidde de ontwikkeling van de pijplijn voor AI-beeldherkenning, waarbij gebruik werd gemaakt van Azure AI om modellen voor image embedding & cropping te trainen en te hosten, met de bijdrage van Concept Reply, een ander Reply-bedrijf. Azure AI Search stuurt het ophalen aan van visuele matches aan de hand van zoekopdrachten gebaseerd op vectoren. De back-end infrastructuur werd tot stand gebracht aan de hand van Azure App Service en Azure Functions om beeldverwerkingsworkflows te beheren, en Azure Blob Storage voor veilige en schaalbare verwerking van activa.

Na een pilootlancering tijdens de Miami Beach-editie van de beurs om de prestaties in een live omgeving te beoordelen, werd de functie op schaal gebracht voor gebruik tijdens de evenementen in Basel, Parijs, Hongkong en Qatar, teneinde consistentie in elke locatie te verzekeren.

Met Art Basel Lens wordt digitale interactie een discrete laag die ontdekking ondersteunt en betrokkenheid verdiept, zonder tussenbeide te komen in de fysieke beleving van de beurs.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

Art Basel

Art Basel werd in 1970 door galerijhouders opgericht. Het is een toonaangevend wereldwijd platform dat verzamelaars, galerijen en kunstenaars met elkaar verbindt. De beurzen van Art Basel in Basel, Hongkong, Parijs, Miami Beach en Qatar, maar ook haar Online Viewing Rooms, zijn een drijvende kracht om galerijen te steunen bij het bevorderen van de carrières van kunstenaars. 'The Art Market', de uitgave die samen met de Lead Partner UBS wordt uitgegeven, is een verbintenis om de transparantie van de kunstmarkt te verbeteren. De initiatieven van Art Basel zijn gericht op het creëren van unieke ervaringen geleid door kunstenaars en het versterken van lokale kunstpodia. artbasel.com

Valorem Reply

Valorem Reply, dat deel uitmaakt van de Reply Group, is een geprioritiseerde Microsoft Cloud Solutions Partner die zich inzet om bedrijven in intelligente ondernemingen te transformeren en om non-profitorganisaties te helpen om meer te verwezenlijken aan de hand van op de cloud gebaseerde oplossingen aangestuurd door AI, strategische aandacht voor bedrijfsresultaten en door gebruikers geleid design. Via onze teams elite praktijkbeoefenaars, onze passie om het goed te doen en de kracht van Microsoft-technologieën, staan we garant voor een veilige en snelle transformatie van de manier waarop onze klanten zaken doen. valoremreply.com

