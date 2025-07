Amanda Serrano y Total Wireless Apoyan a los Luchadores Cotidianos Que No Pelean en Rings

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Mientras Amanda Serrano se prepara para regresar al ring contra Katie Taylor en el Madison Square Garden, ella sabe lo que significa ser subestimada. La boxeadora ha pasado su carrera demostrando que los escépticos están equivocados, moviéndose entre siete categorías de peso diferentes y elevando el boxeo femenino con Most Valuable Promotions. Ahora, mientras Serrano se prepara para lo que muchos consideran la pelea más importante de su carrera, reconoce que el mismo espíritu luchador existe en personas de todas partes, mucho más allá del ring de boxeo.

Punch Your Way In

Total Wireless, una marca líder de prepago impulsada por la red 5G de Verizon, anunció su asociación con Amanda Serrano para "Punch Your Way In", transformando el Church Street Boxing Gym en el centro de Manhattan (153 W 29th St) en una experiencia de boxeo divertida e interactiva. El miércoles 9 de julio a partir de las 11:00 AM ET, los fanáticos podrán demostrar su fuerza en equipos de boxeo de grado profesional para la oportunidad de presenciar la revancha de Serrano del 11 de julio contra Katie Taylor. Siete participantes ganarán boletos VIP para la pelea en el Madison Square Garden.

"Punch Your Way In" encarna el espíritu de Total Wireless, ya que estamos en la esquina de aquellos que luchan por algo mejor todos los días. Al elegir Total Wireless, nuestros clientes están regresando al ring con un socio que siempre está en su esquina, brindándoles más valor y más experiencias exclusivas inolvidables.

"Cuando miramos el espacio de prepago, vimos las mismas cosas que Amanda vio en el boxeo: personas a las que se les dice que se conformen con menos porque así es como siempre ha sido", dijo David Kim, director de ingresos de Verizon. "Nuestros clientes trabajan múltiples empleos, mantienen familias y persiguen sueños a pesar de las probabilidades adversas. Amanda representa la misma determinación y resistencia que vemos en nuestros clientes todos los días. Merecen un proveedor de servicios inalámbricos que esté comprometido a apoyarlos en cada paso".

En Tu Esquina Cuando Cuenta

Amanda Serrano ha enfrentado a oponentes de primer nivel y construido una carrera en el boxeo femenino antes de que el deporte tuviera la atención que tiene hoy. Esa persistencia dio sus frutos cuando enfrentó a Katie Taylor por primera vez en abril de 2022 en el Madison Square Garden y luego nuevamente en noviembre de 2024, en lo que se convirtió en el evento deportivo femenino más transmitido en la historia de los Estados Unidos. Amanda perdió por poco las primeras dos peleas, cada una terminando en una decisión controvertida. Ahora, tres años después, tiene su oportunidad de redención.

"He pasado mi carrera demostrando que presentarse todos los días importa tanto como el talento", dijo Amanda Serrano. "Esa mentalidad te hace imparable. Estos luchadores cotidianos: los padres que trabajan múltiples empleos, los esforzados que superan los contratiempos, todos tienen el mismo espíritu imparable. Total Wireless lo entiende. No solo están ofreciendo un servicio; están en tu esquina".

La colaboración se basa en la experiencia personal de Serrano con Total Wireless, habiéndolos elegido como su primer proveedor de teléfono el año pasado a los 36 años. Desde entonces, Total Wireless ha estado en su esquina, apoyando su trayectoria tanto dentro como fuera del ring.

Mientras Serrano se prepara para una pelea que podría definir su legado, Total Wireless continúa demostrando que el valor y la calidad pueden ir de la mano, sin compromisos.

Acerca de Total Wireless

Total Wireless es un proveedor de servicios inalámbricos de rápido crecimiento, sin contrato, cubierto por la red 5G de Verizon, que cuenta con más de 1000 tiendas exclusivas en todo el país y que siguen sumándose. Con la misión de elevar el estándar en la telefonía prepaga, Total Wireless rompe el statu quo al ofrecer más valor que cualquier otro proveedor sin contrato. Total Wireless ofrece planes con datos ilimitados y acceso a la red 5G de banda ultraancha de Verizon, precios garantizados por cinco años (impuestos y cargos incluidos), ciertos teléfonos 5G gratuitos con planes de compra calificados y más.

Total Wireless forma parte de la cartera de marcas de prepagos de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para obtener más información sobre Total Wireless, visite alguna de sus exclusivas tiendas en todo el país o ingrese a Totalwireless.com.