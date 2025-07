Biocytogen conclut un accord de licence d'anticorps avec BeOne Medicines afin d'accélérer le développement de médicaments innovants

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX : 02315), une société mondiale de biotechnologie qui mène des activités de recherche et développement dans le domaine des médicaments innovants à base d'anticorps, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence mondial avec BeOne Medicines Ltd., une société mondiale spécialisée dans l'oncologie, pour plusieurs anticorps entièrement humains.

Avant cet accord de licence, BeOne Medicines avait obtenu une licence pour utiliser la plateforme d'anticorps entièrement humains RenMice® de Biocytogen. S'appuyant sur cette collaboration bien établie, le nouvel accord étend le partenariat à la licence d'anticorps, renforçant ainsi la relation stratégique entre les deux sociétés.

Le Dr Yuelei Shen, président-directeur général de Biocytogen, a indiqué : « BeOne Medicines est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du développement de médicaments, et nous sommes ravis de conclure cette collaboration stratégique. Les anticorps concédés sous licence dans le cadre de cet accord ont été découverts à l'aide de notre plateforme d'anticorps entièrement humains RenMice®, ce qui souligne notre capacité à aider nos partenaires à découvrir des médicaments innovants. Nous sommes impatients de voir ces molécules prometteuses progresser rapidement vers la phase clinique et, à terme, offrir des options thérapeutiques transformatrices aux patients du monde entier. »

Aux termes de l'accord, Biocytogen recevra un paiement initial de BeOne Medicines. Qui plus est, Biocytogen est en droit de recevoir des paiements d'étape liés au développement et à la réglementation, des paiements d'étape liés à la commercialisation et des redevances échelonnées basées sur les ventes nettes futures des produits sous licence.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie menant des études et développant de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie de l’édition de gènes, Biocytogen s’appuie sur les plateformes propriétaires RenMice® (RenMab™ /RenLite® /RenNano® /RenTCR-mimic™) pour la découverte d’anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte de TCR-mimic, la découverte de nanocorps et la découverte d’anticorps imitant le TCR, et a créé une sous-marque, RenBiologics™, visant à explorer des partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l’emploi de >1 000 000 séquences d’anticorps entièrement humains contre plus de 1 000 cibles en vue d’une collaboration mondiale. Au 31 décembre 2024, environ 200 accords de codéveloppement, d’octroi de licences ou de transfert d’anticorps thérapeutiques et d’actifs cliniques multiples et plus de 50 projets de licences RenMice® sur des cibles désignées ont été établis dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales (MNC). Biocytogen a été la première à créer des modèles humanisés knock-in de cibles de médicaments pour la recherche préclinique et fournit actuellement quelques milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l’emploi sous la marque BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d’édition de gènes pour des clients du monde entier. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des filiales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco, San Diego) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://en.biocytogen.com.cn.

