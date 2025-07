Biocytogen sigla con BeOne Medicines un accordo per la concessione in licenza di anticorpi finalizzato ad accelerare lo sviluppo di farmaci innovativi

PECHINO--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), un’azienda biotecnologica globale che dà impulso alla ricerca e sviluppo di farmaci innovativi basati su anticorpi impiegando tecnologie all’avanguardia, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo per la concessione in licenza a livello mondiale con BeOne Medicines Ltd. di vari anticorpi completamente umani.

Prima di questo accordo per la concessione in licenza, BeOne Medicines aveva ottenuto una licenza all’uso della piattaforma per anticorpi completamente umani Biocytogen RenMice®. Sulla scia di questa collaborazione affermata, il nuovo accordo espande la partnership alla licenza per l’uso di anticorpi, rafforzando ulteriormente la collaborazione strategica fra le due aziende.

