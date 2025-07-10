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Andersen Consulting與10Guards攜手，強化網路安全領域布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與10Guards達成合作，進一步提升了其顧問能力。10Guards是一家總部位於烏克蘭的服務型公司，專注於提供廣泛的專業服務，不涉及任何產品（軟體或硬體）銷售。

10Guards成立於2017年，提供客製化的網路安全服務，包括法規遵循稽核、差距評估和策略顧問，旨在強化企業的安全態勢。該公司還透過虛擬資訊安全長(CISO)和全虛擬團隊提供外包網路安全支援；最佳化安全操作維運中心(Security Operations Centers)以提升威脅偵測與回應效率；並提供道德駭客服務，如滲透測試、社會工程學類比，以及針對網路、行動和雲端環境的應用程式安全評估。

10Guards執行長Vitaliy Yakushev表示：「在當今的數位環境中，網路韌性並非可選項——而是基石。我們的目標是為企業提供清晰、可執行的見解，不僅能協助它們抵禦不斷演變的威脅，還能協助其實現安全成長。與Andersen Consulting合作，使我們能夠將專業能力帶給更廣泛的全球受眾，在網路安全領域創造更具影響力的成果。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「10Guards為我們的網路安全能力增添了新的專業層面，尤其在攻擊性安全和事件後回應方面。他們務實的工作方法以及在因應複雜網路風險方面的良好記錄，進一步提升了我們保護客戶數位生態系統、確保業務連續性的能力。有了他們的加入，我們能更加順暢地為各行各業的客戶提供具備韌性且適用於未來需求的安全策略。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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