Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un accord en vue de l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec, spécialiste français dans le contrôle d’accès

Legrand (Euronext - FR0010307819 – LR) et Cogelec (Euronext Growth - FR0013335742 - ALLEC) annoncent la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par Legrand de Cogelec, société cotée à Paris sur Euronext Growth et spécialisée notamment dans le contrôle d’accès dans l’habitat, avec un chiffre d’affaires sur l’année 2024 de 74 millions d’euros.

Plus précisément, Legrand France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d’autre part, ont signé ce jour une promesse d’achat au bénéfice de ces derniers, assortie d’une exclusivité au bénéfice de Legrand France, en vue de l’acquisition de la totalité des actions de Cogelec Développement qui détient indirectement 5.347.065 actions Cogelec, représentant au total 60,09% du capital social et 78,39% des droits de vote de Cogelec, sur la base d’un prix de 29 euros par action Cogelec (coupon 2024 détaché1). L’opération envisagée valorise Cogelec à environ 254 millions d’euros sur une base entièrement diluée (excluant les actions auto détenues).

La signature de l’accord définitif relatif à l’acquisition du bloc de contrôle ne pourra intervenir qu’à l’issue de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel de Cogelec.

L’acquisition du bloc de contrôle sera soumise à des conditions suspensives usuelles, étant précisé que la seule condition réglementaire sera l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence en France.

En cas de réalisation de l'acquisition, Legrand lancerait à titre obligatoire une offre publique d'achat simplifiée en vue d'acquérir le solde des actions de Cogelec au prix de 29 euros par action Cogelec (coupon 2024 détaché).

Dans l'hypothèse où les seuils le permettant seraient franchis à l'issue de l'offre, Legrand demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire dans les conditions légales et réglementaires applicables afin d’acquérir les actions Cogelec n’ayant pas été acquises dans le cadre de l’offre.

Le conseil d’administration de Cogelec, consulté dans le cadre des négociations menées avec l’acquéreur sur le projet d’achat du bloc de contrôle, a accueilli favorablement cette opération, sans préjudice de l’avis motivé qui devra être formulé par le conseil d’administration de Cogelec sur l’offre après réception du rapport de l’expert indépendant en charge d'attester de l'équité de l'offre et du retrait obligatoire éventuel subséquent.

A cette fin, le conseil d’administration de Cogelec a constitué un comité ad hoc composé de trois administrateurs (Mesdames Dominique Druon et Brigitte Geny, ainsi que Monsieur Roger Leclerc), étant précisé que Mesdames Dominique Druon et Brigitte Geny sont administratrices indépendantes.

L'acquisition de la participation majoritaire et le dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers devraient intervenir dans le courant du dernier trimestre 2025.

À la demande de Cogelec, la cotation des actions Cogelec a été suspendue ce jour et reprendra le 10 juillet 2025 à l’ouverture du marché.

Roger Leclerc, Président de Cogelec Développement et Président Directeur Général de Cogelec, a déclaré :

« Notre adossement au groupe Legrand concrétise un chemin exceptionnel de 25 ans pour faire de Cogelec une société unique dans son domaine. Cette opération marque une nouvelle étape stratégique pour notre développement, en renforçant notre capacité d’innovation et notre rayonnement. L’intégration au sein du groupe Legrand ouvre des perspectives solides de croissance, portées par la complémentarité de nos savoir-faire et la puissance structurelle du groupe. »

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’annoncer ce projet d'acquisition d'une pépite française en contrôle d’accès, parfaitement complémentaire de Legrand et qui renforce la position du groupe dans les solutions liées aux modes de vie numériques.

Ce projet porte à six le nombre d’opérations annoncées depuis le début de l’année, pour un chiffre d’affaires total acquis de plus de 190 millions d’euros en rythme annuel, et s'inscrit pleinement dans notre feuille de route stratégique à horizon 2030. »

--------------

A propos de Cogelec

COGELEC est un spécialiste français du contrôle d’accès dans l’habitat. Dès 2007, COGELEC a créé la première offre globale d’interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone. Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec les bailleurs sociaux et les syndics, COGELEC est présent aujourd’hui dans 6 pays en Europe et la marque Intratone compte plus de 2,5 millions de logements abonnés. COGELEC est coté sur Euronext Growth Paris et fait partie des indices Growth AllShare, Tech Croissance et PEA-PME 150. Pour plus d’informations : www.cogelec.fr

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés résidentiel, tertiaire et des centres de données en fait une référence à l'échelle mondiale.

Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables.

Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage (solutions pour la transition énergétique et digitale : centre de données, modes de vie numériques et offres pour la transition énergétique).

Legrand a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40, au CAC 40 ESG et au CAC Transition Climat. (code ISIN FR0010307819). https://www.legrand.com

1 Dividende de 0,58 euro par action Cogelec détaché le 2 juillet 2025 et mis en paiement le 4 juillet 2025.

