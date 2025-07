Valorem Reply introduit la reconnaissance d’image par intelligence artificielle dans les salons internationaux d’Art Basel

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Valorem Reply, une société du groupe Reply spécialisée dans les solutions numériques innovantes basées sur les technologies Microsoft, s’est associée à Art Basel, l'un des plus grands salons internationaux d'art contemporain qui se tient à Bâle, Hong Kong, Miami Beach, Paris et au Qatar, pour enrichir l’expérience des visiteurs. En collaboration avec Microsoft, Valorem Reply a développé Art Basel Lens une fonctionnalité intégrée à l’application Art Basel Companion, qui utilise la reconnaissance d’image pour fournir en temps réel des informations sur les œuvres directement sur le smartphone des visiteurs, facilitant ainsi la découverte et l’interaction avec les œuvres exposées.

En scannant une œuvre, les visiteurs reçoivent un contenu structuré sur celle-ci, son artiste et la galerie qui l’expose. Cette fonctionnalité permet une exploration plus autonome et fluide de la foire, tout en offrant la possibilité de partager les œuvres repérées sur les réseaux sociaux, avec attribution automatique.

Valorem Reply a dirigé le développement du système de reconnaissance d’image par IA, en utilisant Azure AI pour entraîner et héberger des modèles d’intégration et de découpe d’images, avec le concours d’une autre société du groupe Reply, Concept Reply. Azure AI Search permet d’effectuer des recherches visuelles par vecteurs pour retrouver les correspondances d’images. L’infrastructure back-end repose sur Azure App Service et Azure Functions pour la gestion des flux de traitement des images, et sur Azure Blob Storage pour un stockage sécurisé et évolutif des contenus visuels.

Après un projet pilote lors de l’édition de Miami Beach, visant à tester les performances en conditions réelles, la fonctionnalité a été déployée à plus grande échelle lors des éditions suivantes de Bâle, Paris, Hong Kong et Qatar, garantissant une expérience homogène à travers tous les lieux.

Avec Art Basel Lens, l’interaction numérique s’ajoute discrètement à l’expérience physique, favorisant la découverte et l’engagement sans perturber la visite.

Art Basel

Fondée par des galeristes en 1970, Art Basel est la principale plateforme mondiale qui connecte collectionneurs, galeries et artistes. Les foires Art Basel à Bâle, Hong Kong, Paris, Miami Beach et au Qatar, ainsi que ses Online Viewing Rooms, jouent un rôle essentiel dans le soutien aux galeries et à la carrière des artistes. Sa publication, The Art Market, coéditée avec son partenaire principal UBS, témoigne d’un engagement fort en faveur de la transparence du marché de l’art. Les initiatives d’Art Basel visent à créer des expériences uniques centrées sur les artistes et à renforcer les scènes artistiques locales. artbasel.com

Valorem Reply

Valorem Reply, société du groupe Reply, est un partenaire stratégique Microsoft Cloud Solutions, spécialisé dans la transformation des entreprises en organisations intelligentes, et dans l’accompagnement des associations à but non lucratif grâce à des solutions cloud natives basées sur l’IA, orientées résultats métier et conçues autour des besoins utilisateurs. Grâce à ses équipes d’experts, son engagement en faveur du bien commun et la puissance des technologies Microsoft, Valorem Reply transforme de manière sécurisée et rapide les modes de fonctionnement de ses clients. valoremreply.com

