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Andersen Consulting与10Guards携手，强化网络安全领域布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与10Guards达成合作，进一步提升了其咨询能力。10Guards是一家总部位于乌克兰的服务型公司，专注于提供广泛的专业服务，不涉及任何产品（软件或硬件）销售。

10Guards成立于2017年，提供定制化的网络安全服务，包括合规审计、差距评估和战略咨询，旨在强化企业的安全态势。该公司还通过虚拟首席信息安全官(CISO)和全虚拟团队提供外包网络安全支持；优化安全运营中心(Security Operations Centers)以提升威胁检测与响应效率；并提供道德黑客服务，如渗透测试、社会工程学模拟，以及针对网络、移动和云环境的应用程序安全评估。

10Guards首席执行官Vitaliy Yakushev表示：“在当今的数字环境中，网络韧性并非可选项——而是基石。我们的目标是为企业提供清晰、可执行的见解，不仅能帮助它们抵御不断演变的威胁，还能助力其实现安全增长。与Andersen Consulting合作，使我们能够将专业能力带给更广泛的全球受众，在网络安全领域创造更具影响力的成果。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“10Guards为我们的网络安全能力增添了新的专业维度，尤其在攻击性安全和事件后响应方面。他们务实的工作方法以及在应对复杂网络风险方面的良好记录，进一步提升了我们保护客户数字生态系统、确保业务连续性的能力。有了他们的加入，我们能更加无缝地为各行各业的客户提供具备韧性且面向未来的安全战略。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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