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百奥赛图与百济神州达成抗体分子许可协议，加速创新药物开发

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中国北京和美国麻省剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（HKEX：02315），一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，今日宣布与全球肿瘤治疗创新公司百济神州达成抗体分子的全球许可协议。

百济神州此前已获得百奥赛图RenMice®全人抗体平台的授权使用许可，本次双方在已建立的良好合作基础上进一步将合作拓展至抗体分子授权许可领域，标志着双方合作的持续深化。

百奥赛图董事长及CEO沈月雷博士表示：“百济神州是全球药物开发的领军企业，我们很高兴与其达成这一战略合作。此次授权的多个抗体分子均源自百奥赛图自主开发的RenMice®全人抗体发现平台，充分展现了我们赋能合作伙伴、加速创新药物开发的能力。我们期待这些极具潜力的抗体分子能够早日推进至临床阶段，为全球患者带来创新治疗方案。”

根据协议条款，百济神州将向百奥赛图支付首付款。此外，百奥赛图还将有权获得开发和监管里程碑付款、商业化里程碑付款，以及基于净销售额的特许权使用费。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic®）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起超100万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2024年12月31日，百奥赛图已签署了约200项药物合作开发/授权/转让协议，并与包括多家MNC在内的企业达成了50多个靶点项目RenMice®平台授权开发合作，多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/

关于百济神州

百济神州是一家注册地位于瑞士的全球肿瘤治疗创新公司，专注于为全世界的癌症患者研发创新抗肿瘤药物。通过在血液学和实体肿瘤领域丰富的产品组合，以及强大的自主研发能力和外部战略合作，我们不断加速开发多元、创新的药物管线，致力于为全球更多患者全面提升药物可及性和可负担性。在全球六大洲，我们拥有超过11,000人的团队。如需了解更多信息，请访问www.beigene.com.cn或关注“百济神州”微信公众号。

Contacts

百奥赛图联系方式
抗体资产和技术平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒体：pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
Release Versions
EnglishChinese Simplified

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抗体资产和技术平台：BD-Licensing@biocytogen.com
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