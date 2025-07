Andersen Consulting fortalece presença em segurança cibernética com a 10Guards

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprimora sua capacidade de consultoria por meio de uma colaboração com a 10Guards, uma empresa de serviços localizada na Ucrânia, especializada em disponibilizar uma ampla variedade de serviços profissionais sem a oferta de qualquer produto (hardware ou software).

Fundada em 2017, a 10Guards oferece serviços personalizados de segurança cibernética, que incluem auditorias de conformidade, análise de brechas e orientação estratégica para reforçar a postura de segurança. Eles também oferecem suporte especializado em segurança cibernética por meio de CISOs virtuais e equipes virtuais completas; aprimoramento dos Centros de Operações de Segurança para detecção e resposta a ameaças de maneira mais eficiente; e serviços de hacking ético, incluindo testes de invasão, simulações de engenharia social e análises de segurança de aplicativos em ambientes da web, dispositivos móveis e ambientes de nuvem.

“No ambiente digital atual, a resiliência cibernética não é opcional — é essencial”, disse Vitaliy Yakushev, CEO da 10Guards. “O nosso objetivo é prover as empresas com percepções claras e aplicáveis que não apenas as resguardem de ameaças em constante mudança, mas também as habilitem a se desenvolverem de maneira segura. A colaboração com a Andersen Consulting nos permite compartilhar a nossa expertise com um público global mais amplo, gerando resultados mais impactantes na área de segurança cibernética.”

“A 10Guards acrescenta outra camada de conhecimento especializado às nossas capacidades de segurança cibernética, especialmente nas áreas de segurança ofensiva e resposta pós-incidente”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Sua abordagem prática e histórico consolidado na gestão de riscos cibernéticos complexos aumentam ainda mais nossa capacidade de proteger os ecossistemas digitais dos clientes e assegurar a continuidade de suas operações comerciais. Com a inclusão desses elementos, estamos melhor posicionados para implementar, de maneira unificada, estratégias de segurança resilientes e prontas para o futuro em todos os segmentos.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhados pelo mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.