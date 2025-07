Andersen Consulting versterkt cybersecurity-aanwezigheid met 10Guards

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn adviescapaciteiten door een samenwerking met 10Guards, een servicegericht bedrijf gevestigd in Oekraïne dat gespecialiseerd is in het leveren van een breed scala aan professionele diensten zonder producten (software of hardware) aan te bieden.

10Guards, opgericht in 2017, biedt cybersecuritydiensten op maat, waaronder compliance-audits, inventarisaties van leemten en strategisch advies om de beveiligingspositie te versterken. Ze voorzien ook in uitbestede cybersecurity-ondersteuning via virtuele CISO's en volledige virtuele teams; optimalisatie van Security Operations Centers voor effectievere dreigingsdetectie en -respons; en ethische hackingdiensten zoals penetratietests, social engineering-simulaties en applicatiebeveiligingsbeoordelingen in web-, mobiele en cloudomgevingen.

"In de huidige digitale omgeving is cyberweerbaarheid niet optioneel, maar fundamenteel," aldus Vitaliy Yakushev, CEO van 10Guards. "Ons doel is om organisaties te voorzien van duidelijke, bruikbare inzichten die hen niet alleen beschermen tegen evoluerende dreigingen, maar hen ook in staat stellen om veilig te groeien. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze expertise aanbieden aan een breder wereldwijd publiek, wat leidt tot impactvollere resultaten op het gebied van cybersecurity."

"10Guards voegt een extra laag expertise toe aan onze cybersecuritycapaciteiten, met name op het gebied van offensieve beveiliging en respons na incidenten," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun praktische aanpak en bewezen staat van dienst in het omgaan met complexe cyberrisico's versterken ons vermogen om het digitale ecosysteem van klanten te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Met deze aanwinst zijn we beter gepositioneerd om naadloos veerkrachtige, toekomstbestendige beveiligingsstrategieën in alle sectoren te leveren."

Andersen Consulting is een internationaal adviesbedrijf dat een uitgebreide waaier aan diensten biedt die die zich uitstrekken van de transformatie van bedrijfsstrategieën, bedrijfsvoering, technologieën en AI, alsook oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel vanAndersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van advies, belastingen, wetgeving, waardering en internationale mobiliteit op een internationaal platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 500 locaties via zijn aangesloten en samenwerkingspartners. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesdiensten via zijn wereldwijde aangesloten en samenwerkingspartners.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.